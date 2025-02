Perché oggi non ci sarà lo sci alpino in tv? Calendario monco, quando iniziano i Mondiali

Oggi domenica 2 febbraio non ci saranno gare di sci alpino: siamo nel pieno dell’inverno e in un giorno di festa, ma clamorosamente non sono previsti eventi in questa disciplina. Il calendario originario prevedeva soltanto la discesa libera maschile a Garmisch, ma la competizione è stata cancellata a causa della mancata disputa delle due prove cronometrate: la nebbia aveva infatti impedito lo svolgimento dei test e da regolamento non si possono disputare gare nella velocità pura senza una prova alle spalle.

Era invece già previsto che le donne non avrebbero gareggiato durante questo fine settimana: il loro ultimo appuntamento era stato giovedì con lo slalom in notturna a Courchevel. Il calendario risulta monco e non è il massimo nel cuore dell’inverno, dove le gare non dovrebbero mai mancare.La Coppa del Mondo si prende così una pausa di tre settimane e ora ci sarà spazio per i Mondiali 2025 di sci alpino, che andranno in scena a Saalbach (Austria) dal 4 al 16 febbraio.

La rassegna iridata si aprirà martedì 4 febbraio con il parallelo a squadre. A seguire spazio per i superG (le donne il 6 febbraio, gli uomini il 7 febbraio), seguiti dalle due discese libere (la femminile l’8 febbraio, la maschile il 9 febbraio). Pausa per riprendere poi con la nuova combinata a coppie di genere (11-12 febbraio), i giganti (13-14 febbraio) e gli slalom (15-16 febbraio).

La Coppa del Mondo tornerà nel weekend del 21-23 febbraio tra Crans Montana (Svizzera) per discesa e superG maschile e Sestriere (Italia) per due giganti e uno slalom femminili. La massima competizione internazionale itinerante ci terrà poi compagnia fino al 27 marzo quando si concluderanno le finali a Sun Valley.