Sport invernali oggi in tv: orari gare 2 febbraio, programma, streaming

Oggi, domenica 2 febbraio, saranno di scena diversi sport invernali: gare degli Europei per il biathlon, con staffetta maschile e femminile, e di Coppa del Mondo per lo speed skating, di scena a Milwaukee, negli Stati Uniti, e per lo sci di fondo, impegnato a Cogne, in Italia.

Cancellato lo sci alpino, dato che la discesa libera maschile nei giorni scorsi non ha potuto vedere andare in scena prove cronometrate, l’Italia attende con ansia le gare di skicross, di snowboardcross, ma soprattutto può puntare sullo speed skating.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 2 febbraio

04.00 Snowboard, Coppa del Mondo Beidahu: qualificazioni snowboardcross maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

06.30 Snowboard, Coppa del Mondo Beidahu: snowboardcross maschile e femminile – discovery+

09.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: NH HS 109 femminile – discovery+

10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Cogne: 10 km tl maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Boi Taull: staffetta mista – ISMF Youtube Channel

10.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: NH HS 109 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.35 Sci freestyle, Coppa del Mondo Veysonnaz: qualificazioni skicross maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

10.45 Biathlon, Europei: staffetta 4×6 km femminile – discovery+

13.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Veysonnaz: skicross maschile e femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Cogne: 10 km tl femminile – Rai Play Sport 2, discovery+

13.45 Biathlon, Europei: staffetta 4×7,5 km maschile – discovery+

14.25 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: 7.5 km femminile – discovery+

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: qualificazioni LH HS147 maschile – discovery+

15.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: 12.5 km maschile – discovery+

16.10 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: LH HS147 maschile – discovery+

16.45 Speed skating, Coppa del Mondo Milwaukee: 3a giornata – 20.30 discovery+

17.30 Snowboard, Coppa del Mondo Aspen: slopestyle femminile e maschile – discovery+, Rai Play Sport 1

21.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Aspen: halfpipe femminile e maschile – discovery+, Rai Play Sport 1