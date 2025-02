Dove vedere in tv Van der Poel-Van Aert ai Mondiali di ciclocross: orario preciso, programma, streaming

A Lievin, in Francia, domenica 2 febbraio si concluderanno i Mondiali 2025 di ciclocross: come di consueto a chiudere il programma sarà la gara della categoria uomini élite, che scatterà alle ore 15.05 e vedrà andare in scena un attesissimo duello.

Saranno della partita, infatti, sia il neerlandese Mathieu van der Poel che il belga Wout van Aert: il corridore della Alpecin-Deceuninck cera il settimo titolo iridato, dopo aver conquistato le ultime due edizioni, mentre l’atleta della Visma | Lease a Bike cerca il quarto oro mondiale, con l’ultimo vinto ormai sette anni fa.

La gara della categoria uomini élite dei Mondiali 2025 di ciclocross sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play Sport 3, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO MONDIALI CICLOCROSS 2025

Domenica 2 febbraio

15.05 Gara uomini élite – Diretta tv su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA MONDIALI CICLOCROSS 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.