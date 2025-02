LIVE Snowboardcross, Beidahu 2025 in DIRETTA: Moioli e Sommariva ci riprovano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara di snowboardcross di Beidahu, tappa valida per la Coppa del Mondo 2024/2025. Secondo appuntamento sulla pista cinese, dove ieri è andata in scena gara-1 che ci ha regalato il podio di Michela Moioli. La lombarda punta a replicarsi anche quest’oggi, ponendosi come una delle chiare favorite.

Moioli si è arresa soltanto alla britannica Charlotte Bankes ritrovando un podio mancato per ben 12 mesi. La bergamasca è peraltro l’unica azzurra planata in Oriente per questo weekend, e sfida nuovamente tra le altre la stessa Bankes, la francese Lea Casta, l’austriaca Pia Zerkhold e le svizzere Sina Siegenthaler e Noemie Wiedmer. Quarti di finale a partire dalle 8.00.

In campo maschile saranno 4 gli italiani a prendere parte alle qualificazioni, con Lorenzo Sommariva ed Omar Visintin che cercheranno di approdare nelle run decisive. Matteo Menconi e Niccolo Colturi proveranno anzitutto a strappare la qualificazione, mancata in gara-1. Uomini da battere il canadese Elliot Grondin, che mira alla doppietta, l’austriaco Alessandro Haemmerle ed i francesi Merlin Surget e Leon Bozzolo. Gli ottavi inizieranno alle 7.30.

La gara di snowboardcross di Beidahu inizierà alle 7.30.