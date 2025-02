Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Boston 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Dopo Astana e Belgrado, il World Indoor Tour 2025 di atletica leggera sbarca negli States e fa tappa a Boston per la terza tappa stagionale di livello gold. Tutto è pronto per un nuovo appuntamento del principale circuito internazionale di meeting al coperto, valevole come prova generale nel percorso di avvicinamento verso i Mondiali in sala di Nanchino (21-23 marzo).

Grande attesa in chiave azzurra per la prima uscita ufficiale dell’anno nei 60 metri di Marcell Jacobs, in una gara che vede la partecipazione di alcuni big dello sprint globale come l’oro iridato e olimpico dei 100 Noah Lyles, il britannico Zharnel Hughes e lo statunitense Trayvon Bromell. Presente in Massachusetts anche la primatista italiana dei 1500 metri outdoor Sintayehu Vissa, impegnata sulla doppia distanza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming della terza tappa gold del World Indoor Tour di atletica 2025. Il meeting di Boston verrà trasmesso a partire dalle ore 22.00 italiane in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e Now TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR BOSTON 2025

Domenica 2 febbraio

19.50 Salto in alto (maschile)

21.04 500 metri (femminile) – Non valido per il World Indoor Tour

21.12 60 metri, batterie (femminile)

21.24 60 ostacoli, batterie (maschile)

21.51 Miglio (femminile) – Non valido per il World Indoor Tour

21.59 Salto triplo (femminile)

22.03 400 metri (maschile)

22.12 60 metri, batterie (maschile) – Non valido per il World Indoor Tour

22.26 60 metri (femminile), finale – Non valido per il World Indoor Tour

22.34 60 ostacoli (femminile) – Non valido per il World Indoor Tour

22.42 60 ostacoli, finale (maschile)

22.49 3000 metri (maschile) – Non valido per il World Indoor Tour

23.04 800 metri (maschile) – Non valido per il World Indoor Tour

23.13 300 metri (femminile) – Non valido per il World Indoor Tour

23.21 1500 metri (maschile)

23.32 300 metri (maschile) – Non valido per il World Indoor Tour

23.39 3000 metri (femminile)

23.54 60 metri, finale (maschile) – Non valido per il World Indoor Tour

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR BOSTON: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena, dalle 22.00.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, dalle 22.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA WORLD INDOOR TOUR BOSTON

60 metri (maschile): Marcell Jacobs.

3000 metri (femminile): Sintayehu Vissa.