Sport invernali oggi in tv: orari gare 18 gennaio, programma, streaming

Oggi, sabato 18 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, con la discesa sia per gli uomini che per le donne, per il biathlon, con la staffetta femminile e per lo sci di fondo, ed Europei per lo short track e per lo slittino.

Nella discesa libera femminile in programma a Cortina d’Ampezzo (Belluno), valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, saranno ben dieci le azzurre al via: Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Sara Thaler e Vicky Bernardi.

Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Martina Trabucchi e Michela Carrara comporranno il quartetto azzurro che prenderà parte alla staffetta 4×6 km femminile valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: la gara in programma a Ruhpolding, in Germania, scatterà alle ore 14.20.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 18 gennaio

06.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazione LH HS134 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

07.40 Snowboard, Coppa del Mondo Bansko: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

08.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: LH HS134 femminile – discovery+

09.30 Universiadi Invernali Torino: 6a giornata – discovery+

09.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: Gundersen NH HS100 maschile – discovery+

10.00 Snowboard, Coppa del Mondo Laax: slopestyle maschile, semifinale – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Bob, Coppa del Mondo Igls: bob a due maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Sci alpinismo, Campionati Italiani San Martino di Castrozza: sprint maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Slittino naturale, Mondiali Kuehtai: singolo maschile – fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

10.00 Short track, Europei Dresda: 2a giornata, ripescaggi – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: Gundersen NH HS100 femminile – discovery+

10.50 Slittino, Coppa del Mondo / Europei Winterberg: doppio maschile – YouTube FIL Luge

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo: discesa femminile – Rai 2 HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.00 Slittino naturale, Mondiali Kuehtai: singolo femminile – fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Bansko: PGS maschile e femminile – discovery+, Rai Play Sport 1

11.35 Slittino, Coppa del Mondo / Europei Winterberg: doppio femminile – YouTube FIL Luge

12.00 Slittino naturale, Mondiali Kuehtai: doppio – fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

12.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Les Rousses: qualificazioni sprint tc femminile e maschile – discovery+

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen: discesa maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: Gundersen 5 km femminile – discovery+

13.15 Snowboard, Coppa del Mondo Laax: slopestyle maschile e femminile – discovery+, Rai Play Sport 1

13.35 Short track, Europei Dresda: 2a giornata, semifinali e finali – discovery+, Rai Play Sport 2

13.40 Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach: Gundersen 10 km maschile – discovery+

14.00 Slittino, Coppa del Mondo / Europei Winterberg: singolo femminile – YouTube FIL Luge

14.20 Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding: staffetta femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Les Rousses: finali sprint tc femminile e maschile – Rai Play Sport 3, discovery+, dalle 15.40 anche Eurosport 2 HD, Sky Go, NOW, DAZN

16.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zakopane: LH HS140 maschile a squadre – discovery+, dalle 16.30 anche Eurosport 2 HD, Sky Go, NOW, DAZN

18.15 Snowboard, Coppa del Mondo Laax: halfpipe maschile e femminile – discovery+, Rai Play Sport 1