Volley femminile, Conegliano vola in finale scudetto! Sfida totale con Milano, Novara eliminata a testa alta

Conegliano ha sconfitto Novara per 3-1 (28-26; 23-25; 25-20; 25-16) nella gara-4 della semifinale scudetto di volley femminile e ha così chiuso la serie per 3-1, qualificandosi all’atto conclusivo da disputare contro Milano. Le Campionesse d’Italia hanno dovuto lottare strenuamente nei primi due set contro la compagine piemontese, ma hanno poi pian piano preso campo e hanno fatto la differenza contro le padrone di casa.

La Igor viene eliminata a testa altissima, dopo aver interrotto la striscia di imbattibilità di Conegliano che durava cinquanta vittorie. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi si erano infatti imposte in gara-2 e poi avevano dettato legge nel primo parziale della terza partita, ma poi sulla lunga distanza si sono dovute arrendere al cospetto della corazzata veneta. Le ragazze di coach Daniele Santarelli andranno a caccia del settimo tricolore di fila (l’ottavo della propria storia), non hanno mai perso un atto conclusivo.

Il confronto tra Conegliano e Milano andrà in scena per la terza volta nella storia, dopo le roventi sfide del 2022 e del 2023 (quando il sodalizio lombardo era di stanza a Monza), e tra l’altro sarà anche la semifinale della Champions League in programma il prossimo 3 maggio a Istanbul. Le Pantere avranno in favore il fattore campo nella serie al meglio delle cinque partite (conquista il titolo chi ne vince tre).

Questa sera Conegliano ha dovuto rimontare da 15-11 e 21-18 nel primo set, facendo la differenza con Fahr e Haak. Nel secondo set Novara si è issata sul 17-12 sfruttando i colpi dell’agguerrita Tolok, le ospiti sono rientrate fino al 22-23 cedendo però nel finale. Le Campionesse d’Europa hanno alzato il ritmo nel terzo set e poi hanno preso il largo, dominando il quarto parziale che è valso il passaggio del turno e la possibilità di continuare a lottare per l’en-plein dopo aver alzato al cielo Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.

A mettersi maggiormente in luce sono state la bomber Isabelle Haak (20 punti) e le schiacciatrici Zhu Ting (17) e Gabi (16) sotto la regia di Joanna Wolosz, che ha mandato in doppia cifra anche la centrale Sarah Fahr (14) affiancata in reparto da Cristina Chirichella (7), eccellente il libero Monica De Gennaro. A Novara non è bastata l’opposto Tatiana Tolok, autrice di 34 punti (5 ace), spalleggiata dai martelli Mayu Ishikawa e Lina Alsmeier (13 punti a testa).