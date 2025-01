Sport in tv oggi (domenica 19 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 19 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata di discipline invernali: lo sci alpino regalerà il superG femminile a Cortina d’Ampezzo e lo slalom maschile a Wengen, lo sci di fondo ci terrà compagnia con le 20 km a Les Rousses, il biathlon offrirà le mass start a Ruhpoldiing, per lo snowboard spazio al PGS di Bansko, da non dimenticare combinata nordica, salto con gli sci, slittino e bob, oltre agli Europei di short track e alle Universiadi di Torino 2025.

Proseguono gli Australian Open con gli ottavi di finale, l’Italia sarà protagonista con i doppi: Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori cercheranno di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. Da seguire anche la Coppa del Mondo di ciclocross e il Tour Down Under di ciclismo femminile, nuova giornata di parte ai Mondiali di pallamano maschile, si concludono i tornei di golf della settimana.

A completare il quadro i campionati nazionali di basket, volley e il menu di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 19 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 19 gennaio

01.00 TENNIS – Australian Open, ottavi di finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su Eurosport 2 fino alle ore 10.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN). Bolelli/Vavassori-Martinez/Munar (ore 01.30), Errani/Paolini-Andreeva-Shnaider (terzo match dalle ore 01.00 e non prima delle ore 05.00), Bronzetti/Kalinina-Haddad Maia/Siegemund (secondo match dalle ore 01.00 e non prima delle ore 02.30), Errani/Vavassori-Nicholls/Patten (quinto match dalle ore 01.00, il terzo non prima delle ore 04.00)



01.00 BASKET (NBA) – Boston Celtics-Atlanta Hawks (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Lake Placid (diretta streaming su Discovery+)

01.40 CICLISMO FEMMINILE – Tour Down Under, terza tappa: Stirling-Stirling (non è prevista diretta tv/streaming)

01.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 femminile a Sapporo, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

02.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Detroit Lions-Washington Commanders (diretta streaming su DAZN)

03.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 femminile a Sapporo, gara (diretta streaming su Discovery+)

04.00 VELA – SailGP ad Auckland, seconda giornata (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

05.00 GOLF (DP World Tour) – Dubai Desert Classic, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 08.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 08.00)

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Open India (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Bansko, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile, HS100 (diretta streaming su Discovery+)

09.25 SLITTINO (Coppa del Mondo, valida anche come Europei) – Singolo maschile a Winterberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

09.30 SPORT INVERNALI – Universiadi Invernali (diretta streaming su Discovery+)

09.30 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara juniores maschile a Benidorm (non è prevista diretta tv/streaming)

10.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Wengen, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara juniores femminile a Benidorm (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile, HS100 (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a Cortina d’Ampezzo (diretta tv su Rai2, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.15 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 4 maschile a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

11.20 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 20 km mass start in tecnica classica femminile a Les Rousses (diretta tv su Rai SportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

12.00 BASKET (Serie A) – Napoli-Sassari (diretta streaming su DAZN)

12.00 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara U23 maschile a Benidorm (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Torino (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Milan Futuro (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Inter-Como, Sampdoria-Milan (diretta streaming su DAZN)

12.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Ruhpolding (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 SLITTINO (Coppa del Mondo, valida anche come Europei) – Team Relay a Winterberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

13.15 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Bansko, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

13.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Wengen, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.35 SHORT TRACK – Europei a Dresda, terza giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.25; diretta streaming su Rai Play Sport 3, Discovery+, canale YouTube di ISU)

13.40 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite femminile a Benidorm (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Super League greca) – Atromitos-Olympiakos (diretta streaming su Como Tv)

14.00 SNOOKER – The Masters, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Schonach, 7,5 km (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Heerenveen-Ajax (diretta streaming su Como Tv)

14.30 RUGBY (Serie A) – Tre partite: Lazio-Rugby Lyons, Mogliano-Rovigo, Vicenza-Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Ungheria-USA (diretta streaming su Eurovision Sport)

15.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Ruhpolding (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile a Igls (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Brighton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Southampton (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Tottenham (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Lecce (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Pisa (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Palermo-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Padova (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Arzignano Valchiampo-Trento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pianese-Pescara (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Torres-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.10 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite maschile a Benidorm (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Mainz (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Juventus (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

15.30 PALLAMANO (Mondiali) – Polonia-Svizzera (diretta streaming su IHF Tv)

15.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Schonach, 5 km (diretta streaming su Discovery+)

15.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 20 km mass start in tecnica classica maschile a Les Rousses (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Zakopane (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.45; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle oe 16.45)

16.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Brixia (diretta streaming su Flima Tv)

16.00 VOLLEY (Superlega) – Taranto-Monza (diretta streaming su VBTV)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Talmassons (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Las Palmas (diretta streaming su DAZN)

16.15 RUGBY (Amlin Challenge Cup) – Zebre-Perpignan (diretta streaming su EPCR Tv)

17.00 BASKET (Serie A) – Venezia-Olimpia Milano (diretta streaming su DAZN)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Italia-Israele (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

17.00 VOLLEY (Superlega) – Milano-Piacenza (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.00 VOLLEY (Superlega) – Trento-Grottazzolina (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Cuneo (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 17.30; diretta streaming su Rai Play Sport 2, VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Novara-Firenze, Pinerolo-Busto Arsizio (diretta streaming su VBTV)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Due partite: Angers-Auxerre, Reims-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Spezia (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Ipswich-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Werder Brema-Augsburg (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Union Clodiense (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Vicenza (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Virtus Entella (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Catania (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Verona-Lazio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (Super League greca) – Aris Salonicco-PAOK (diretta streaming su Como Tv)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Battipaglia-Faenza (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Modena-Verona (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Bergamo (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.00 PALLAMANO (Mondiali) – Quattro partite: Argentina-Bahrain, Brasile-USA, Germania-Cechia, Macedonia del Nord-Guinea (diretta streaming su IHF Tv)

18.00 GOLF (PGA Tour) – The American Express, quarto giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.05; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.05)

18.15 BASKET (Serie A) – Brescia-Tortona (diretta tv su DMAX; diretta streaming su Discovery+, dmax.it, DAZN)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Serie A) – Pistoia-Varese (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Spagna-Grecia (diretta streaming su Eurovision Sport)

19.30 CALCIO (Serie C) – Foggia-Latina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Perugia (diretta streaming su RaiSportHD, diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.00 SNOOKER – The Masters, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Scafati-Trapani (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 PALLAMANO (Mondiali) – Tre partite: Egitto-Croazia, Norvegia-Portogallo, Ungheria-Olanda (diretta streaming su IHF Tv)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Empoli (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO A 5 (Serie A) – Roma-Feldi Eboli (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Miami Heat-San Antonio Spurs (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 21.30; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Philadelphia Eagles-Los Angeles Rams (diretta streaming su DAZN)

21.00 PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Paesi Bassi-Australia (diretta streaming su Eurovision Sport)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Gil Vicente-Porto (diretta streaming su DAZN)