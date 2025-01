LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2025 in DIRETTA: Noel e Kristoffersen favoriti, Vinatzer spera di arrivare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Wengen valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Si chiude con il consueto appuntamento fra i pali stretti la tre giorni di Coppa del Mondo nella località elvetica al piedi del ghiacciaio dello Jungfrau. Finora Svizzera dominante (vittorie di Von Allmen venerdì in SuperG e di Odermatt ieri in discesa) ma oggi sarà dura per i padroni di casa riuscire a piazzare il tris di successi.

Tutto lascia pensare che ancora una volta la sfida sia tra i norvegesi e Clement Noel anche se non mancano gli outsider di lusso come il bulgaro Popov che ha trionfato due settimane fa sulla 3Tre di Madonna di Campiglio. La prima parte della stagione in slalom ha parlato abbastanza chiaro: quando Noel, che aveva iniziato benissimo con un doppio successo, non è riuscito ad essere vincente, ci sono stati pronti i norvegesi ad approfittarne, poi il francese è tornato su altissimi livelli ad Adelboden e ha piazzato la terza zampata stagionale. Poco meno del 40% (7 su 18) dei posti sul podio fin qui distribuiti dalle quattro gare di Coppa del Mondo sono stati a favore della Norvegia: Felix McGrath è salito per ben tre volte sul podio, tre anche Henrik Kristoffersen e una ma con il primo posto in Alta Badia, Timon Haugan.

Tra i protagonisti annunciati della gara odierna ci sono anche il padrone di casa svizzero Loic Meillard, in una specialità in cui gli elvetici non sono stati protagonisti come in tutte le altre gare di Coppa del Mondo ma in cui lui è riuscito a salire sul secondo gradino del podio a Madonna di Campiglio, il francese Steven Amiez, ancora a caccia della giusta continuità di rendimentol’esperto britannico Dave Ryding e il brasiliano di origine norvegese Lucas Pinheiro Braathen che sul podio quest’anno c’è già salito due volte (l’ultima sabato scorso ad Adelboden) e ha grande voglia di tornarci, oltre al bulgaro Popov in grande condizione sia fisica che psicologica dopo la vittoria di dieci giorni fa, che ha visto sul terzo gradino del podio anche il croato Samuel Kolega.

L’Italia, inutile girarci intorno, è in grande difficoltà in questa specialità. L’assenza di un regolarista come Sala, infortunato, e l’involuzione di Alex Vinatzer, hanno tolto alla squadra azzurra i due punti di riferimento e non può bastare il grande entusiasmo del veterano Stefano Gross e i lampi di Kastlunger a colmare il gap con le altre nazionali di punta. In questo momento l’Italia nello slalom non è un fattore e sarà molto complicato a breve invertire la tendenza. Ci prova proprio Vinatzer che le qualità per ottenere un risultato di prestigio le avrebbe anche ma in ogni manche ci mette almeno un errore grave che ne pregiudica il risultato. La squadra azzurra è composta da soli quattro atleti al via: Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger e Simon Maurberger.

La partenza della prima manche è fissata alle 10.15, mentre la seconda scatterà a partire dalle 13.15, buon divertimento!