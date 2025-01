LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, Australian Open 2025 in DIRETTA: c’è la rivincita della finale olimpica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo turno del doppio femminile degli Australian Open 2025 tra Sara Errani/Jasmine Paolini e le russe Mirra Andreeva/Diana Shnaider. Secondo confronto diretto tra le due coppie dopo la finale per l’oro Olimpico che ha sorriso alle azzurre. Il duo vincente dell’incontro troverà agli ottavi le australiane Kimberly Birrell ed Olivia Gadecki.

Errani e Paolini si presentano a questo importante appuntamento dopo aver superato in due parziali le padrone di casa Hon e Saville. L’emiliana punta anche a proseguire la marcia nel torneo di doppio misto in compagnia di Andrea Vavassori, e nella mattinata italiana tornerà in campo in coppia con il piemontese. Per Jasmine invece l’opportunità di riscattarsi dopo l’eliminazione in singolare contro l’ucraina Svitolina.

Le russe arrivano alla sfida da imbattute nel 2025 dopo aver trionfato nel torneo WTA di Brisbane piegando in finale Hon/Kalinskaya. Sconfitta al primo turno la coppia composta da Angelica Moratelli e la polacca Katarzyna Piter, Andreeva e Shneider puntano a prendersi la rivincita della finale di Parigi 2024.

La sfida di secondo turno del doppio femminile degli Australian Open 2025 tra Sara Errani/Jasmine Paolini e le russe Mirra Andreeva/Diana Shnider sarà il terzo match sulla John Cain Arena dopo Griekspoor/Van de Zandschulp-Borges/Cabral e Vekic-Pavlyuchenkova, ed inizierà in ogni caso non prima delle 5.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!