LIVE Errani/Vavassori-Nicholls/Patten, Australian Open 2025 in DIRETTA: prosegue la marcia nel doppio misto

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Errani/Vavassori e Nicholls/Patten, partita valevole per gli ottavi di finale del torneo di doppio misto degli Australian Open 2025. Prosegue la marcia del duo azzurro che si è presentato a questo torneo in qualità di testa di serie numero 1 e coppia da battere.

Il percorso degli azzurri, reduci dalla vittoria agli US Open e dai tre successi nella United Cup di inizio stagione, è iniziato nella giornata di ieri contro una coppia australiana. Contro le wild card Destanee Aiava/Omar Jasika gli azzurri hanno vinto per 6-3, 6-4 in un’ora e dieci minuti di partita. Gli azzurri hanno dimostrato non solo di essere in fiducia ma anche di divertirsi in campo, aspetto sempre importante.

Gli avversari odierni sono due giocatori britannici, per la precisione Olivia Nicholls ed Henry Patten. Il duo inglese è alla seconda partecipazione in uno Slam dopo quella di Wimbledon dove sono stati sconfitti al secondo turno. Nell’esordio al torneo australiano Nicholls/Patten hanno superato Olmos/Gonzalez con un netto 6-4/6-0. Gli azzurri dovranno prestare molta attenzione a questa coppia formata da due specialisti della disciplina.

L'incontro è il quinto di giornata sulla 1573 Arena. Bisognerà però tenere sott'occhio il programma anche degli altri campi in quanto Sara Errani sarà impegnata nel torneo di doppio femminile non prima delle 5.00 italiane. Una volta terminato l'incontro l'azzurra avrà diritto ad un po' di riposo come da regolamento ITF.