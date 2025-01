LIVE Short track, Europei 2025 in DIRETTA: attesa per Sighel, Fontana e le staffette

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata giornata degli Europei di short track 2025 in programma a Dresda in Germania. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale della stagione che precede i Giochi olimpici. In pista il meglio del movimento europeo anche se non tutte le star continentali sono presenti a questa rassegna.

L’Italia, dopo le prime due giornate, ha la possibilità di vincere il medagliere: ieri Arianna Fontana è rientrata con il botto, vincendo l’oro sia individuale nei 1000 metri, sia trascinando una staffetta di altissimo spessore al dominio nella gara a squadre. In più sono arrivate altre due medaglie, l’argento di Pietro Sighel nei 500 e il bronzo di Elisa Confortola nei 1000. Il primo obiettivo fissato dalla Nazionale italiana per la rassegna di Dresda, eguagliare o fare meglio delle 6 medaglie dello scorso anno (di cui 4 d’oro), è alla portata degli azzurri, che possono anche puntare al primo posto nel medagliere.

Il programma di oggi prevede ben cinque finali con gli azzurri che possono rendersi protagonisti. Si parte con l’atto conclusivo della staffetta mista, dove l’Italia può puntare al massimo essendo in finale con Olanda, Polonia e Francia. Si assegnano poi i titoli dei 500 femminili con Betti, Sighel e Fontana già ai quarti, dei 1500 femminili con Confortola, Fontana e Ioriatti in semifinale, dei 1000 maschili con Sighel, Nadalini e Spechenhauser in semifinale, e della staffetta maschile, che se la vedrà in finale con Polonia, Olanda e Belgio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE terza e ultima giornata giornata degli Europei di short track 2025 in programma a Dresda in Germania. Si comincia alle 13.35 con le finali delle staffette miste. Buon divertimento!