LIVE Biathlon, Mass start Ruhpolding 2025 in DIRETTA: ennesimo duello tra francesi e norvegesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Mass start maschile di Ruhpolding, tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. Il circuito maschile ritorna in attività per la prima volta dall’annuncio del ritiro a fine stagione di Johannes Thingnes Boe. Il fuoriclasse norvegese ha comunicato ieri la propria decisione in una conferenza stampa commuovente, sconvolgendo tutto il mondo del biathlon.

Quest’annuncio può solamente aver aiutato il norvegese, che potrebbe essere più libero di testa. Vedremo se questo fattore, unito alla voglia di riscatto dopo l’Individuale di mercoledì, daranno la forza a Boe per mettere in mostra una delle migliori versioni della stagione.

A prescindere dalla gara del più piccolo dei fratelli Boe, si preannuncia l’ennesimo duello tra i francesi ed i norvegesi. Il team Norge vorrà gettarsi la staffetta di venerdì in cui hanno concluso ai piedi del podio. La formazione scandinava potrà contare addirittura su 8 atleti: oltre a J.Boe ci sarà il fratello Tarjei, Laegrid, Uldal, Stroemsheim, Soerum, Christiansen e Dale-Skjevdal. Il più in forma per il team francese in questi giorni è Emilien Claude, secondo nell’individuale e protagonista in staffetta. Cercheranno il riscatto dopo la 20 km opaca Jacquelin, Perrot e Fillon-Maillet.

L’Italia schiererà il solo Tommaso Giacomel, qualificato grazie alla classifica di Coppa del Mondo. L’azzurro può provare a ripartire dalla frazione in staffetta in cui ha fatto vedere buone cose al poligono nonostante la gara fosse già ampiamente compromessa per l’Italia. L’obiettivo per lui sarà proprio quello di ritrovare confidenza al tiro per provare a riacquisire fiducia.

La mass start maschile di Ruhpolding scatterà alle 12.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!