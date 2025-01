LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley 2025 in DIRETTA: scontro diretto da brividi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia di volley maschile, scontro valevole per la 6ª giornata di ritorno (17esima) di Superlega.

La capolista vola al Eurosuole Forum di Civitanova Marche per affrontare i ragazzi di Giampaolo Medei, di ritorno da un brutto 3-1 nei Paesi Bassi contro il Groningen nell’andata dei Quarti di Challenge Cup. I perugini, invece, si presentano in uno stadio tutto esaurito forti, oltre della prima posizione in Superlega con 4 punti di distanza sull’Itas Trentino, sia della recente vittoria in Repubblica Ceca nella Pool di CEV Champions League contro il Ceske Budejovice dove si sono imposti per 0-3 con il punteggio di 25-27, 22-25, 16-25.

I padroni di casa, fermi a 33 punti con un parziale fin qui di 10 vittorie e 5 sconfitte, saranno tuttavia un avversario ostico per i primi della classe. Coach Lorenzetti, infatti, dovrà fare a meno del talentuoso Oleh Plotnytskyi, infortunatosi durante l’ultima di Superlega contro i trentini, unica partita persa in stagione dagli umbri. Al suo posto sarà convocato Roberto Russo, palermitano classe ’97 tra le fila della capolista dal 2019. All’andata i marchigiani sfiorarono l’impresa in trasferta, occasione sfumata poi grazie ad una rimonta importante dei padroni di casa e chiusa al tie break con l’incontro finito sul 3-2.

tra le fila marchigiane, occhi puntati sull’opposto Adis Lagumdzija e sugli schiacciatori Mattia Bottolo e Aleksandr Nikolov. Da temere, per la difesa perugina, anche i centrali Barthelemy Chinenyeze e Marko Podrascanin. Perugia, invece, si affiderà alle sapienti mani di Simone Giannelli, pronto a chiamare in causa Yuki Ishikawa e Wassim Ben Tara. Al centro ci sarà spazio per Sebastian Solè e Agustin Loser. A difendere la seconda linea sarà, per l’ottava stagione di fila, sarà invece il solito Massimo Colaci. Gli scontri diretti sono quasi in parità: su 66 incroci, 32 sono andati ai bianco rossi mentre 34 agli avversari.

OA Sport vi offre la DIRETTA integrale dell’evento con aggiornamenti costanti punto per punto. Il fischio d’inizio è alle 19:30. Non ci resta che augurarvi buon divertimento e buona diretta!