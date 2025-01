LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2025 in DIRETTA: Wout van Aert per un altro assolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross 2024/2025: si va a Benidorm (Spagna).

Torna la Coppa del Mondo di ciclocross con il decimo appuntamento su dodici stagionali. Ci si sposta dal Belgio alla Spagna: si torna a gareggiare in quel di Benidorm ad un anno di distanza per la terza volta di sempre nel massimo circuito internazionale.

Il grande protagonista lo scorso anno è stato Wout van Aert che vinse e si presenterà di nuovo al via per il bis. Ricordiamo che il belga è stato anche il vincitore dell’ultima tappa della Coppa del Mondo lo scorso 5 gennaio a Dendermonde Non ci sarà il duello con Mathieu van der Poel, ancora fermo ai box per i problemi alle costole: a provare a fermare il fenomeno della Visma i connazionali Michael Vanthourenhout e Thibau Nys.

Si parte alle 15.10.