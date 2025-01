Chi affronterà Sonego agli ottavi degli Australian Open? Altro esame ad una stella nascente

Per Lorenzo Sonego quella che verrà tra due giorni sarà la prima volta agli ottavi di finale di un torneo del Grand Slam. Dopo il terzo turno arrivato nel 2022, questa volta c’è un passo più in su e contro un avversario che nessuno avrebbe mai sospettato inizialmente: Learner Tien.

L’americano, classe 2005, è il grandissimo protagonista di quest’edizione dello Slam di Melbourne, almeno per quel che riguarda le nuove leve. Si è qualificato con apparente agio, perché se è vero che nel secondo e terzo turno l’argentino Juan Pablo Ficovich e lo slovacco Jozef Kovalik poco hanno potuto, è altrettanto vero che all’esordio, con il francese Gregoire Barrere, si è trovato due volte sotto di un set e di un break prima di avanzare.

In tabellone principale, però, per lui è arrivata la conferma di quanto già visto alle ultime Next Gen Finals 2024, dove è arrivato in finale contro il brasiliano Joao Fonseca: parliamo di uno dei possibili uomini del futuro. Non è da tutti, infatti, giocare quattro ore di primo turno contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli, batterlo in cinque set, ritornare in campo contro Daniil Medvedev, andare avanti di due parziali, perdere il tie-break del terzo con match point a favore e poi ritrovare la fiducia sufficiente per chiudere al tie-break del quinto (a 10 punti) e battere il finalista dell’edizione 2024 dopo quasi cinque ore.

Degli stessi minuti della vittoria di Sonego è il successo di Tien contro il francese Corentin Moutet: un 7-6(10) 6-3 6-3 che si spiega per metà con l’indubbio talento del giocatore a stelle e strisce e per metà con il fatto che Moutet ha una sua notoria incostanza, fatto che va a tutto vantaggio del californiano. Al quale, però, spetta un indubbio ruolo: quello del recordman. Si tratta, infatti, del più giovane giocatore negli ultimi vent’anni a raggiungere gli ottavi di finale con i suoi 19 anni e 47 giorni. Il precedente? Rafael Nadal, 2005. Il maiorchino batté il francese Julien Benneteau, il russo Mikhail Youzhny (in rimonta e in cinque set) e l’americano Bobby Reynolds, prima di cedere a Lleyton Hewitt che forse quell’anno il torneo l’avrebbe anche vinto, se non fosse esistito un Marat Safin in una forma almeno parallela al finale di 2000.