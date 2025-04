LIVE Musetti-De Minaur, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il regolarista australiano verso la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ATP di Montecarlo 2025 tra Lorenzo Musetti ed Alex De Minaur. Chi vince affronterà nell’atto conclusivo di sicuro uno spagnolo: o Carlos Alcaraz o Alejandro Davidovich Fokina. Per l’Italia si tratta della seconda semifinale consecutiva nel Principato, dopo che nel 2024 Jannik Sinner fu sconfitto tra le polemiche dal greco Stefanos Tsitsipas, eliminato in questa edizione ai quarti proprio da Musetti.

Sono due i precedenti tra Musetti e De Minaur: il bilancio è in perfetta parità sull’1-1. Nel 2022, al 1° turno degli Australian Open, il padrone di casa si impose per 3-6, 6-3, 6-0, 6-3. L’azzurro si prese la rivincita nel 2024, avendo la meglio ai sedicesimi del Queen’s per 1-6, 6-4, 6-2. Dunque sin qui si sono affrontati sul cemento e sull’erba, ma mai sulla terra rossa, ovvero la superficie più congeniale per il portacolori del Bel Paese.

L’italiano è n.16 del mondo, ma è già sicuro di salire al n.13 grazie al risultato di questo torneo: si tratta del suo best ranking in carriera. In caso di ulteriore successo, si arrampicherebbe sino all’undicesima piazza, mentre aggiudicandosi il torneo planerebbe al n.7, scavalcando proprio De Minaur, che questa settimana ha già virtualmente guadagnato 3 posizioni in classifica (da 10 a 7). L’australiano, alzando la coppa in questo Masters 1000, salirebbe addirittura al quinto posto, sorpassando anche Novak Djokovic.

Si prospetta una sfida tra due giocatori agli antipodi. Da una parte il regolarista De Minaur, che fa della continuità di rendimento il suo mantra; dall’altra l’estro e la varietà di Musetti, che in questi giorni ha però dimostrato di aver imparato ad essere pragmatico quando serve. Entrambi i giocatori non hanno nel servizio la loro arma migliore.

La semifinale dell’ATP di Montecarlo tra Lorenzo Musetti ed Alex De Minaur non inizierà prima delle 14.30. In precedenza, sul Campo Ranieri III, toccherà ad Alcaraz-Davidovich Fokina, prima semifinale che scatterà alle 13.00. Non ci rimane che augurarvi buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale. Vi aspettiamo!