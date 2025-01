Un Lorenzo Sonego di lusso ribalta Marozsan! Il sogno continua: ottavi agli Australian Open!

Non si ferma il sogno di Lorenzo Sonego negli Australian Open 2025. Il tennista piemontese ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a Melbourne, battendo in rimonta in quattro set l’ungherese Fabian Marozsan, numero 59 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-6 6-1 6-2 dopo tre ore e venti minuti di gioco. La svolta è arrivata con la rimonta dell’azzurro nel secondo tie-break, con Marozsan che è completamente sparito poi dal campo, mentre Sonego ha alzato ulteriormente il suo livello di gioco.

Per la quarta volta il torinese raggiunge gli ottavi in uno Slam, ma non è mai riuscito a spingersi oltre i quarti di finale. L’occasione potrebbe arrivare nel prossimo match, con Sonego che affronterà il qualificato americano Learner Tien, grandissima sorpresa di questi Australian Open. Dopo la vittoria con Medvedev, il numero 121 del mondo ha battuto in tre set quest’oggi il francese Moutet per 7-6 6-3 6-3.

Una partita in cui Sonego ha annullato le cinque palle break concesse. Ottimo il rendimento al servizio dell’azzurro, che ha chiuso con 15 ace e l’85% di punti vinti con la prima di servizio. Dall’altra parte Marozsan ha commesso ben sette doppi falli, ma il rendimento dell’ungherese è completamente crollato nel terzo e quarto set. Sono 51 i vincenti di Sonego contro i 43 di Marozsan, che ha totalizzato più errori non forzati (48 contro 29).

Buona partenza di Sonego, che si procura subito due palle break, ma Marozsan è bravissimo ad annullarle entrambe. Si prosegue poi seguendo l’andamento dei turni di servizio e si arriva poi all’ottavo game, quando il piemontese ha ancora due palle break. Stesso copione delle precedenti, con Marozsan che si salva prima con il servizio e poi con un’ottima accelerazione di dritto. Il set scivola via al tie-break, che vede l’ungherese allungare subito sul 3-0 e poi chiudere in suo favore per 7-2.

Nel secondo set è Sonego a dover affrontare una palla break, ma il piemontese annulla tutto con un ottimo dritto incrociato. Non ci sono scossoni fino al nono gioco, quando Sonego ha ben tre palle break. Nuovamente Marozsan si salva, con il piemontese che può recriminare solamente sulla terza per una risposta sbagliata. Il set finisce ancora al tie-break e sembra ancora prendere la strada di Marozsan, che vince cinque punti consecutivi e sale 6-3. Lorenzo, però, ha la forza di reagire, annulla i tre set point e rimonta clamorosamente, chiudendo per 8-6.

Subito un momento chiave in apertura di terzo set con Sonego che si trova a difendere due palle break. Il piemontese, però, le annulla entrambe prima con un gran dritto e poi con una bella discesa a rete. E’ la svolta, perché nel game successivo, finalmente, alla nona occasione Sonego riesce a strappare il servizio a Marozsan, complice l’errore del magiaro. Sonego non concede nulla nei turni di servizio e nel quinto gioco Marozsan combina una serie di disastri che portano l’azzurro ad avere un doppio break di vantaggio. Sonego chiude 6-1 e si porta avanti nel match.

La partita è completamente cambiata e Marozsan continua a risentire dell’occasione persa nel secondo tie-break. Sonego parte fortissimo nel quarto set, trovando il break in apertura con un pallonetto pregevole. Il numero 55 del mondo allunga ulteriormente sul 3-0 con il secondo break di vantaggio. Marozsan ha un solo sussulto d’orgoglio nel sesto game, ma Sonego annulla entrambe le palle break concesse. Non c’è più partita, con l’azzurro che chiude 6-2 e si qualifica per la prima volta in carriera agli ottavi di finale degli Australian Open.