LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’occasione buona per sfatare il tabù ellenico?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima sfida tra Lorenzo MUSETTI e Stefanos TSITSIPAS. Si gioca per un posto in semifinale del prestigioso Masters 1000 di Montecarlo (MON), terza prova dell’anno.

I precedenti dicono che il giocatore del Bel Paese ha sempre faticato oltremodo di fronte all’istrionico ellenico, c’è infatti un impetuoso 0-5 a favore di Tsitsipas nelle precedenti sfide: tutte comunque abbastanza lottate. Ci sono i 5 set di Parigi 2022, le due ore e più del 7-5, 7-5 di Roma 2023, ultimo confronto tra i due, passando per il quarto di finale di Barcellona dello stesso anno: anche li fu battaglia e set decisivo.

L’azzurro ha approcciato il torneo monegasco dovendo subito fronteggiare set e break di ritardo contro Bu Yunchaokete, e poi si è salvato a un passo dal baratro contro il talento ceco Jiri Lehecka. Il derby di ottavi contro Matteo Berrettini ci ha però riconsegnato una versione decisamente tirata a lucido del n.14 ATP virtuale, e oggi può giocarsi le carte da colpaccio!

In chiave ranking un’eventuale vittoria contro il campione in carica del torneo avrebbe un peso specifico enorme. Musetti sarebbe sicuro di chiudere questa settimana almeno nei migliori 14 giocatori del mondo, suo best ranking. per di più, questo match vale il sorpasso su Arthur Fils, qualora il n.1 francese non riuscisse nell’impresa di battere Carlos Alcaraz.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la nostra DIRETTA LIVE del quarto di finale di Montecarlo tra MUSETTI e TSITSIPAS. Sarà l’ultimo match, prima Davidovich-Popyrin alle 11.00, Fils-Alcaraz e Dimitrov-De Minaur, con cui si ‘incrocia’ questa partita in semifinale: vi aspettiamo!