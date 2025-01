LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’italiano insegue la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Shelton

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Ben Shelton, valido per il penultimo atto degli Australian Open 2025 di tennis: continua la difesa del titolo per l’azzurro, che cerca nuovamente l’accesso alla finale di Melbourne, dopo il successo dello scorso anno, questa volta forte del numero 1 del seeding e del mondo.

Sinner prosegue il proprio cammino contro Shelton, numero 20 del mondo, il quale nel ranking ATP virtuale si è portato al 14° posto e con il match odierno punta all’ingresso in top ten. Sarà il sesto incrocio tra i due, con Sinner in vantaggio nei precedenti per 4-1 e con una striscia aperta di 9 set consecutivi vinti. In tutti gli scontri diretti tra i due un set si è risolto al tiebreak.

Il match sarà il terzo in programma sulla Rod Laver Arena a partire dalle 2.00 ora italiana, ma si giocherà comunque non prima delle ore 9.30 italiane, dopo la finale del torneo di doppio misto tra le coppie australiane composte da Kimberly Birrell/John-Patrick Smith e da Olivia Gadecki/John Peers, e la prima semifinale di singolare maschile tra il serbo Novak Djokovic ed il tedesco Alexander Zverev.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Ben Shelton, valido per il penultimo atto degli Australian Open 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la terza in programma sulla Rod Laver Arena a partire dalle 2.00, e si giocherà in ogni caso non prima delle 9.30. Buon divertimento!