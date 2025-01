Djokovic si ritira agli Australian Open: Zverev in finale dopo un set. Cosa è successo

È durata appena un’ora e 21 minuti la prima semifinale degli Australian Open 2025. Novak Djokovic si è infatti ritirato al termine del primo set perso per 7-6 (5) contro il tedesco Alexander Zverev. L’infortunio muscolare accusato contro Carlos Alcaraz (“lo stesso del 2023“, come aveva spiegato l’ex n.1 in conferenza stampa) ha dunque impedito al classe 1987 di dar vita a quella che si stava prefigurando come una battaglia epica: per evitare guai peggiori, ha preferito alzare bandiera bianca.

Una prima frazione che, come nelle attese, si era rivelata davvero equilibrata. Si è arrivati al tie-break senza alcun break, ma entrambi hanno avuto a disposizione diverse occasioni per strappare il servizio al rivale: tre per Djokovic, addirittura cinque per Zverev. Il serbo ha sbagliato una incredibile volée sul set-point in favore del teutonico, mettendola in rete. A quel punto si è incamminato verso la metà campo e, dopo un abbraccio ed un breve conciliabolo con il n.2 del mondo, si è ritirato. Il balcanico ha dovuto anche incassare i fischi ingenerosi del pubblico.

La sensazione, dunque, è che il dieci volte vincitore del torneo abbia preso una scelta precauzionale, per non peggiorare ulteriormente il problema muscolare alla gamba e, di conseguenza, compromettere il resto della stagione. Da valutare quali saranno a questo punto i tempi di recupero, ma è presumibile ipotizzabile almeno qualche settimana di stop dai tornei. Sarà Djokovic stesso a chiarire le sue reali condizioni in conferenza stampa.

Per quanto possa contare, nel primo set Zverev aveva espresso un livello di tennis veramente elevato, come testimoniano i ben 24 vincenti a fronte di soli 15 errori gratuiti. Il saldo era invece negativo per Djokovic: 11-16. Da ricordare come il serbo fosse stato attaccato da più parti nei giorni scorsi di fingere gli infortuni. Sull’argomento era stato molto chiaro anche John McEnroe: “Non fatevi ingannare“.

La gente paga, mucho dinero además, por estar en el #AusOpen. Uno de los dos semifinalistas decide que si gana sigue jugando y que si pierde se va. Falla una volea, pierde el primer set y dice que hasta aquí, Djokovic. https://t.co/f9QgwJTl0R — Cristian Fernández (@Cristian7NklR) January 24, 2025

Domenica 26 gennaio, alle 9.30, Zverev giocherà la sua terza finale in uno Slam dopo quelle perse agli US Open 2020 ed al Roland Garros 2024. Qualora incontrasse Jannik Sinner, si tratterebbe anche di uno scontro diretto importante negli scenari per la vetta del ranking ATP, trattandosi del n.1 e 2 del mondo. Di sicuro il tedesco arriverà più fresco dopo quanto accaduto.