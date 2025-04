Quanti punti guadagna Alcaraz su Sinner nel ranking ATP. E se vince la finale a Montecarlo…

Carlos Alcaraz ha sconfitto Alejandro Davidovich Fokina in due set e si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Montecarlo, dove domani affronterà il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e l’australiano Alex de Minaur partendo con i favori del pronostico. Il tennista spagnolo si è imposto nel derby con il punteggio di 7-6(2), 6-4, faticando più del previsto sulla terra rossa del Principato, dove è stato trascinato al tie-break nel primo set e nel secondo parziale non è risultato impeccabile.

Il 21enne si è rimesso in sesto dopo le prestazioni poche convincenti offerte nelle settimane scorse nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, ribadendo di essere particolarmente forte sul mattone tritato. L’atto conclusivo raggiunto in Costa Azzurra gli ha permesso di conquistare 650 punti nel ranking ATP, visto che dodici mesi fa non aveva partecipato a questo torneo. L’iberico si è così issato a quota 7.370 punti e resta numero 3 del mondo, ma supererebbe il tedesco Alexander Zverev nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo.

Vincendo il torneo di Montecarlo, infatti, il campione di Wimbledon e Roland Garros volerebbe a quota 7.720 punti, contro i 7.595 del teutonico. Quanti punti ha guadagnato Carlos Alcaraz nei confronti di Jannik Sinner? Il fuoriclasse altoatesino sta scontando una squalifica di tre mesi e al momento è fermo a 9.930 punti, lo spagnolo gli ha recuperato 650 punti con la finale e in caso di successo in finale gliene guadagnerebbe altri 350 per un totale di 1.000 punti recuperati in una settimana.

QUANTI PUNTA GUADAGNA ALCARAZ SU SINNER NEL RANKING ATP

650 punti con la finale al Masters 1000 i Montecarlo. Ne guadagnerà 1.000 in caso di vittoria nel Principato.

RANKING ATP AL 12 APRILE

1. Jannik Sinner (Italia) 9.930 punti

2. Alexander Zverev (Germania) 7.595 (diventerebbe numero 3 in caso di vittoria di Alcaraz a Montecarlo)

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 7.370 (7.720 in caso di vittoria a Montecarlo, diventerebbe numero 2)

4. Taylor Fritz (USA) 5.280