Sinner-Zverev in tv in chiaro? Cosa dice la legge italiana e dove vedere la finale

Gli Slam sono i quattro tornei di tennis più importanti al mondo: gli Australian Open a gennaio, il Roland Garros tra fine maggio e inizio giugno, Wimbledon a inizio luglio, gli US Open tra fine agosto e inizio settembre. Sono appuntamenti fissi tanto cari agli appassionati e che scandiscono l’intera stagione, capisaldi di riferimento che rappresentano i sogni più ambiti di qualsiasi giocatore e che catalizzano l’attenzione di milioni di spettatori.

Questi eventi sono indiscutibilmente tra i più rilevanti del panorama sportivo internazionale e in Italia stanno ormai diventando di interesse pubblico, visto che Jannik Sinner ci ha abituato molto bene nell’ultima anno ed è diventato l’icona dell’intero movimento tricolore, conosciuto anche da chi non segue abitualmente le vicende sportive. Dopo aver vinto Australian Open e US Open nel 2024, il fuoriclasse altoatesino cercherà di difendere il titolo sul cemento di Melbourne.

L’appuntamento è per domenica 26 gennaio (ore 09.30), quando il 23enne incrocerà il tedesco Alexander Zverev: il numero 1 del mondo affronterà il numero 2 del ranking ATP in un testa a testa che si preannuncia altamente equilibrato, avvincente e appassionante. Il nostro portacolori punta a prolungare la propria striscia di trionfi negli Slam, mentre il teutonico andrà a caccia del primo sigillo dopo aver perso due atti conclusivi nel corso della propria carriera.

Molti appassionati si stanno però chiedendo se Sinner-Zverev sarà trasmessa in tv in chiaro, vista l’importanza del confronto. Gli abbonati potranno gustarsi la partita in diretta tv su Eurosport 1 o in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, ma chi non avesse la disponibilità di accedere a queste piattaforme avrà comunque la possibilità di sostenere il proprio beniamino seguendo l’incontro su canali non a pagamento e accessibili gratuitamente?

Al momento la risposta è negativa. Negli scorsi mesi in Parlamento si è lavorato per rendere obbligatoria la trasmissione in diretta in chiaro delle finali degli Slam con in campo un giocatore italiano, come succede già per molti altri eventi, ma l’iter burocratico non è ancora giunto al termine e dunque Sinner-Zverev non dovrà essere obbligatoriamente trasmessa in chiaro: se succederà sarà meramente a discrezione e sensibilità di chi ne detiene i diritti, ma è improbabile che accada.

In primavera il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva aggiornato l’elenco degli eventi di rilevanza aumentando il numero di appuntamenti tennistici, inserendo la finale e le semifinali dei tornei del Grande Slam, di ATP e WTA Finals, di Masters 1000 e tornei ATP 500, di WTA 1000 e 500 con italiani in campo.

La lista era stata stilata in passato dall’Agcom (Autorità Garante delle Comunicazioni), ma non veniva ritoccata dal 2012 e per quanto riguardava il tennis prevedeva soltanto semifinali e finali di Coppa Davis, Fed Cup e Internazionali d’Italia con almeno un italiano in campo. A giugno l’Agcom aveva espresso il proprio parere positivo e il documento è stato inviato all’organismo europeo di competenza, che ha richiesto degli approfondimenti. A fine novembre il Ministero ha inviato quanto richiesto al Comitato di contatto della Commissione europea e si attende una risposta definitiva.

Per il momento, dunque, niente Sinner-Zverev in chiaro per legge. Avremo novità in vista di Roland Garros e Wimbledon tra fine primavera e inizio estate? Bisogna soltanto aspettare… Intanto ricordiamo quali sono al momento gli eventi sportivi che devono essere obbligatoriamente trasmessi in chiaro: tutte le partite della Nazionale di calcio; semifinali e finale della Champions League di calcio con almeno un’italiana in campo, GP d’Italia di F1 e MotoGP; semifinali e finale dei Mondiali di volley, basket, pallanuoto, rugby con l’Italia impegnata; gli incontri dell’Italia nel sei Nazioni di rugby; semifinali e finali di Coppa Davis, BJK King e Internazionali d’Italia con azzurri impegnati; Giro d’Italia; Mondiali di ciclismo.