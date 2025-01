A che ora Sinner-Shelton, Australian Open 2025: programma semifinale, tv, streaming

Appuntamento fissato per venerdì 24 gennaio. E’ questa la scadenza delle semifinali del singolare maschile degli Australian Open 2025. Sul campo della Rod Laver Arena assisteremo ai penultimi atti che decideranno i finalisti di questa edizione del primo Slam dell’annata. Jannik Sinner sarà in ballo per la conquista del titolo, volendo confermare il suo successo del 2024.

L’altoatesino (n.1 del mondo) affronterà l’americano Ben Shelton, che nei quarti di finale ha piegato un grande Lorenzo Sonego, protagonista di un grande percorso in questo Major. L’americano, con la forza del suo servizio e del proprio dritto, ha piegato la determinazione del piemontese e ha staccato il biglietto per questo turno. Jannik, da par suo, si è imposto contro l’australiano Alex de Minaur. Si profila un confronto interessante per il diverso modo di intendere il tennis.

Se si vanno a guardare i precedenti, Sinner guida 4-1 e si è imposto in maniera consecutiva nelle quattro sfide andate in scena nel circuito maggiore. Vero è che l’incrocio non si è mai presentato a livello Major e questo potrebbe cambiare le carte in tavola. L’azzurro punterà sulla sua grande continuità, mentre Shelton metterà sul piatto la propria imprevedibilità.

La partita tra Jannik Sinner e Ben Shelton, valida per le semifinali degli Australian Open, andrà in scena venerdì 24 gennaio e sarà preceduta nello schedule dal confronto tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. La copertura televisiva sarà garantita da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

SINNER-SHELTON AUSTRALIAN OPEN 2025

Venerdì 24 gennaio (orari italiani)

Rod Laver Arena di Melbourne (Australia)

Ore 04.30 Novak Djokovic vs Alexander Zverev

Ore 09:30 Jannik Sinner vs Ben Shelton

PROGRAMMA SINNER-SHELTON AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV IN E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport