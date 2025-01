Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale agli Australian Open? Il montepremi sfonda il milione

Jannik Sinner ha travolto Ben Shelton in tre set e si è qualificato alla finale degli Australian Open 2025. Il numero 1 del mondo ha confezionato una prestazione impeccabile sul cemento di Melbourne e si è imposto con il secco punteggio di 7-6(2), 6-2, 6-2. Il fuoriclasse altoatesino è stato encomiabile nella frazione d’apertura, dove ha annullato due set-point sul servizio dell’avversario e ha poi dominato il tie-break. A quel punto l’azzurro ha alzato il ritmo e ha soppiantato un avversario davvero molto scomodo.

Il 23enne ha saputo reagire a un momento di difficoltà tecnica dall’alto della sua perentoria caratura agonistica, ha gestito bene i crampi nel terzo parziale e si è dimostrato decisamente superiore rispetto al numero 20 del ranking ATP, sconfitto per la quinta volta consecutiva dopo che l’americano aveva regolato Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego tra terzo turno e quarti di finale. Il nostro portacolori tornerà così in campo domenica 26 gennaio (ore 09.30 per affrontare il tedesco Alexander Zverev nell’atto conclusivo.

Dopo aver superato l’insidioso scoglio chiamato Holger Rune agli ottavi e aver annichilito il padrone di casa Alex de Minaur, il nostro portacolori ha rispettato il pronostico della vigilia contro un avversario decisamente ostico e ora si appresta al testa a testa per alzare al cielo il trofeo: il numero 1 del mondo incrocerà il numero 2 del ranking ATP, contro cui ha perso quattro dei sei precedenti disputati.

Il risultato odierno ha chiaramente un grande peso dal punto di vista sportivo, ma anche a un interessante risvolto sul lato economico: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Ben Shelton e qualificandosi alla finale degli Australian Open? L’assegno è decisamente interessante visto che parliamo di 1,9 milioni di dollari australiani (circa 1,143 milioni di euro), mentre il vincitore degli Australian Open farà festa con 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,106 milioni di euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER CON LA FINALE AGLI AUSTRALIAN OPEN?

1,9 milioni di dollari australiani (circa 1,143 milioni di euro)

E SE VINCE IN FINALE…

3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,106 milioni di euro).