LIVE Sinner-Rune, Australian Open 2025 in DIRETTA: ottavo da brividi, c’è lo spauracchio danese

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della partita tra Jannik Sinner e Holger Rune, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open 2025. Sul campo della Rod Laver Arena, il n.1 del mondo è atteso a un match molto complicato contro il n.13 del ranking, da sempre un rivale molto ostico per le sua caratteristiche di gioco.

Sinner, infatti, nel suo passato ha sempre fatto fatica contro Rune, vincendo sì gli ultimi due incroci dei quattro che ci sono stati, ma si parla di partite molto tirate e sempre terminate nel parziale decisivo. La variante rispetto al passato che in questo caso parliamo di una sfida di uno Slam, al meglio dei cinque set, e questo è un fattore da tenere in debito conto.

Fino a questo momento Jannik non ha espresso il proprio miglior tennis e sarà obbligato a farlo se vorrà continuare nel percorso, dovendosi confrontare con un rivale che nelle grandi sfide sa esaltarsi come pochi, specialmente nei momenti di grande difficoltà, come è accaduto nel terzo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic.

Si comincia non prima delle 04.00 italiane, posteriormente alla sfida delle 01.30 tra l'ucraina Svitolina e la russa Kudermetova.