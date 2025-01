Sinner non sta bene contro Rune: il medical time-out e il rientro negli spogliatoi

Momento di grande difficoltà per Jannik Sinner nel corso del match degli ottavi di finale degli Australian Open 2025 contro Holger Rune. Il numero uno del mondo è infatti stato costretto a chiedere l’intervento del fisioterapista ed ha abbandonato il campo al termine del quinto gioco del terzo set, dopo che aveva annullato una palla break e tenuto il turno di servizio.

I problemi, però, per Sinner nascono già da molto prima e dal finire del secondo set. Quasi all’improvviso l’altoatesino è apparso insofferente e con qualche problema fisico, subendo anche il break nell’ottavo game, con Rune poi pronto a prendersi anche il set per 6-3. Al cambio di campo Jannik si è mosso verso la sua panchina con un passo molto attento, mostrando comunque un linguaggio del corpo certamente non rassicurante.

Anche in avvio di terzo set il copione non è sembrato cambiare. Sinner ha tenuto con grandissima difficoltà il turno di servizio nel terzo game, annullando anche una delle tre palle break concesse al termine di uno scambio estenuante e che ha messo in ginocchio entrambi i giocatori. I problemi fisici hanno portato poi Jannik a sbagliare molto e a commettere anche una serie di doppi falli, con il numero uno che ha salvato comunque una successiva palla break nel quinto game.

A questo punto è arrivata la richiesta di Sinner dell’intervento del fisioterapista. Il medical time-out non si è tenuto in campo, ma l’altoatesino si è diretto negli spogliatoi per farsi trattare o comunque cercare di riprendersi dall’evidente momento di difficoltà. Sicuramente c’è preoccupazione per l’azzurro anche perchè dall’altra parte del campo Rune appare stare benissimo e sa di poter eliminare dal torneo il numero uno del mondo.