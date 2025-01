LIVE Sonego-Tien, Australian Open 2025 in DIRETTA: un sogno chiamato ‘quarti di finale’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale degli Australian Open 2025 tra Lorenzo Sonego e l’americano Learner Tien. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà ai quarti di finale uno tra il francese Gael Monfils e l’americano Ben Shelton.

Sonego, trentenne torinese, si presenta allo storico appuntamento voglioso di rilanciarsi dopo un 2024 altalenante in cui in ogni caso ha trovato la vittoria nell’ATP 250 di Winston-Salem. Il piemontese ha già fatto capire di essere tornato ad altissimi livelli superando in serie lo svizzero Wawrinka, l’astro nascente brasiliano Fonseca e l’ungherese Marozsan. Per Lorenzo una nuova sfida contro uno dei talenti emergenti del tennis internazionale.

Dal canto suo Tien, diciannovenne di Irvine (California, Stati Uniti d’America), arriva ai suoi primi ottavi Slam della giovanissima carriera a margine di ben sei vittorie in quel di Melbourne. Lo statunitense ha infatti superato il limbo delle qualificazioni rimontando un set ed un break all’esordio contro il francese Barrere. Nel tabellone principale ha sconfitto al parziale decisivo l’argentino Ugo Carabelli ed il russo Medvedev, prima di avere la meglio in tre set sul transalpino Moutet.

La sfida di ottavi di finale degli Australian Open 2025 tra Lorenzo Sonego e l’americano Learner Tien sarà il terzo match sulla John Cain Arena dopo Nys/Roger-Vasselin-Machac/Zhang e Mladenovic/Zhang-Chan/Kichenok ed inizierà in ogni caso non prima delle 4.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!