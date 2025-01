Sinner-Rune, orario Australian Open: dove vederlo in tv e streaming

L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 20 gennaio, non prima delle 04.00 italiane. Bisognerà fare le ore piccole per seguire il match di Jannik Sinner contro Holger Rune, negli ottavi di finale degli Australian Open 2025. Sul campo della Rod Laver Arena, il n.1 del mondo affronterà il danese e si prospetta un incontro complicato per le caratteristiche dell’attuale n.13 ATP.

Nonostante Rune sia reduce da un percorso particolarmente probante dal punto di vista fisico, è un giocatore che col suo talento potrebbe mettere in difficoltà Sinner. Lo dimostrano i precedenti tra loro, sul 2-2, e il fatto che nei quattro match disputati il tutto sia andato al parziale decisivo. Si tratta però, in questo caso, del primo incrocio in uno Slam e quindi i connotati sono molto diversi.

Jannik, in queste prime tre partite, non ha rubato l’occhio. Contrariamente all’anno passato, quando la sua brillantezza si era notata piuttosto chiaramente fin dai primi match, in questo caso c’è un po’ di appannamento in alcune esecuzioni, specialmente dal lato dritto. Un aspetto che andrà curato al cospetto di un rivale che sa esaltarsi come i pochi nelle grandi sfide.

La partita tra Jannik Sinner e Holger Rune, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open 2025, andrà in scena domani (non prima delle 04.00 italiane) sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne. La sfida sarà preceduta dal confronto del circuito femminile tra l’ucraina Svitolina e la russa Kudermetova. La copertura televisiva sarà garantita da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

SINNER-RUNE AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 20 gennaio

Rod Laver Arena – Inizio dalle 01.30 italiane

1. V. Kudermetova vs (28) E. Svitolina

Non prima delle 04.00 italiane

2. (1) J. Sinner vs (13) H. Rune

Non prima delle 09.00 italiane

3. (LL) E. Lys vs (2) I. Swiatek

A seguire

A. Michelsen vs (8) A. de Minaur

PROGRAMMA SINNER-RUNE AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport