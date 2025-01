Sinner spacca la rete: partita interrotta con Rune, cosa è successo agli Australian Open

Incredibile colpo di scena nella sfida degli ottavi di finale degli Australian Open tra Jannik Sinner ed Holger Rune. Dopo i medical timeout di entrambi i giocatori, è arrivata un’altra sospensione, addirittura di venti minuti, a causa della rottura del gancio che tiene fissa la rete al campo nella parte inferiore.

Un episodio decisamente insolito e che è venuto a crearsi dopo un potente servizio di Sinner che ha colpito in pieno la rete e ha fatto saltare via completamente il gancio, lasciando il buco sul campo. Immediatamente l’arbitro e anche qualche altro addetto hanno provato a sistemare la situazione, ma è apparso subito evidente che si sarebbe dovuta cambiare completamente tutta l’attrezzatura.

I due giocatori si sono seduti sulle loro panchine e poi sono tornati negli spogliatoi dopo che l’arbitro aveva spiegato loro che la pausa sarebbe durata almeno venti minuti. In quel frangente gli addetti ai campi hanno provveduto alla sostituzione del gancio e alla sistemazione della rete.

Proprio per via della lunga pausa e come prevede il regolamento (ogni stop superiore ai 15 minuti) Sinner e Rune sono rientrati in campo e hanno svolto qualche minuto di riscaldamento. Il match riprenderà a breve con Sinner avanti due set a uno, ma con il danese che ha vinto il primo game del quarto.