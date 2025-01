Anche Rune chiede il fisioterapista: il sorriso ironico di Sinner

Dopo Sinner è arrivato anche il momento di Rune di chiedere il medical timeout nel corso del terzo set della loro sfida degli ottavi di finale degli Australian Open. Il tennista danese si è fermato al termine dell’ottavo gioco, dopo aver perso un delicato turno di servizio (è sotto 5-3) e pochi minuti dopo che era stato lo stesso Sinner ad uscire dal campo.

Appena perso l’ultimo punto dell’ottavo gioco, affossando malamente il dritto in rete sulla palla break, Rune è andato immediatamente a sedersi, chiedendo all’arbitro l’intervento del fisioterapista. Il danese si è fatto leggermente massaggiare la coscia e trattare il ginocchio sinistro, ma è sembrata quasi più una pausa per prendersi del tempo e ragionare sull’occasione perduta.

Anche lo stesso Sinner, inquadrato dalle telecamere, ha quasi sorriso ironicamente alla decisione di Rune di interrompere il match per qualche minuto. Sicuramente i problemi fisici dell’altoatesino erano stati nettamente più evidenti, con Jannik che è calato vistosamente già dalla fine del secondo set.

Fondamentale per Sinner è stato tenere i turni di servizio sia nel terzo sia nel quinto game del terzo set, annullando in totale ben quattro palle break all’avversario. Soprattutto in una circostanza (sulla seconda palla break) Sinner è stato formidabile, chiudendo con lo schiaffo al volo dopo uno scambio incredibile e che ha lasciato sulle ginocchia entrambi i giocatori. Al rientro in campo dopo il medical timeout, Sinner è apparso decisamente rinfrancato e si è preso il terzo set per 6-3.