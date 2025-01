Equitazione: Giacomo Casadei in gara nella Jumping World Cup di Lipsia

Continua la stagione equestre indoor del salto ostacoli. Dopo aver salutato Basilea, che sarà poi la location delle Finals di fine annata, la FEI Jumping World Cup 2024-2024 (Western European League), farà tappa a Lipsia.

L’appuntamento tedesco sarà il numero 11 del circuito e vedrà in gara ancora una volta tanti dei migliori interpreti della specialità insieme ai propri cavalli.

L’Italia sarà rappresentata dal giovane Giacomo Casadei: il cavaliere classe 2002, in forze ai Carabinieri, sarà di scena sul campo di gara teutonico avendo a disposizione Marbella du Chabli e Chagracon PS nella gara che si terrà domenica 19 gennaio dalle ore 15:30.

Una prova importante per l’azzurro, uno dei profili più attenzionati e attesi sulla scena internazionale, dopo che nel 2024 ha fatto stabilmente parte dei Mexico Amigos all’interno della Global Champions League.

Turno di riposo per Piergiorgio Bucci, che non è riuscito a Basilea a brillare finendo per ritirarsi in sella al suo Hantano.