Equitazione: Charlotte Fry vince il Grand Prix di dressage ad Amsterdam. Zaza fuori dalla top 10

Una nuova tappa della FEI Dressage World Cup 2024-2025 si è aperta ad Amsterdam. Sul campo di gara dei Paesi Bassi è stata la volta del Grand Prix. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

A vincere è stata la fortissima britannica Charlotte Fry che, in sella Glamourdale, si è aggiudicata il contest totalizzando lo score di 79.500 % andando a precedere la sua connazionale Becky Moody, seconda con il suo Jagerbomb con il punteggio di 77.087 %, mentre al terzo posto si è sistemata la danese Nanna Skodborg Merrald, capace di prendersi l’ultimo gradino del podio montando Blue Hors Don Olymbrio e andare a far segnare uno score di 74.370 %.

In casa Italia, da registrare c’è il 18esimo posto di Francesco Zaza: per l’azzurro score di 65.305 % in sella a High Hopes W.

Domani si torna sul campo di gara, questa volta le riprese in oggetto saranno quelle del Freestyle. Domenica invece, alle ore 15.30, sarà la volta della FEI Jumping World Cup 2024-2025: Piergiorgio Bucci andrà a caccia di punti pesanti per provare ad accedere alle Finals della competizione.