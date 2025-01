Grand Prix d’Amerique 2025: i favoriti. Sarà sfida a due tra gli ultimi vincitori?

Mancano appena due giorni alla gara più attesa dell’anno per quanto concerne il trotto mondiale, ovvero l’edizione numero 104 del Grand Prix d’Amerique, in programma domenica alle ore 16.20: sono ormai noti i 18 partenti, dato che ai 14 qualificati si sono aggiunti quelli dei 4 aventi diritto in base ai premi in denaro vinti in carriera.

Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), si assegna il titolo più prestigioso del trotto mondiale ed il campo partenti sarà composto da 12 cavalli transalpini, 2 svedesi e 2 italiani, ovvero Ampia Mede SM e Dimitri Ferm.

Tra i numerosi padroni di casa ci sono i due grandi favoriti della vigilia, ovvero Idao De Tillard, maschio di 7 anni, campione in carica ed alla ricerca del back-to-back, riuscito per l’ultima volta a Face Time Bourbon nel 2020-2021, ed Hooker Berry, maschio di 8 anni, vincitore nel 2023 ma sesto lo scorso anno.

Da questa accoppiata di nomi dovrebbe uscire quello del vincitore, mentre appaiono più indietro i transalpini Hussard du Landret, Go On Boy, Emeraude de Bais ed Inmarosa, così come gli svedesi San Moteur e Don Fanucci Zet, ed i due cavalli italiani, Ampia Mede SM, femmina di 9 anni, seconda nel 2023 e settima lo scorso anno, e Dimitri Ferm, maschio di 6 anni all’esordio all’Amerique.