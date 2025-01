Equitazione: Julien Epaillard vince nel salto a Basilea nella World Cup. Bucci si ritira

Griffe di pregio nella decima tappa della FEI Jumping World Cup 2024-2025, relativa alla Western European League, tenutasi a Basilea, località dove poi si terranno anche le finals del prossimo aprile.

A vincere infatti è stato il francese Julien Epaillard, medaglia di bronzo nella gara a squadre con i transalpini alle Olimpiadi di Parigi 2024. Insieme al suo cavallo – Donatello d’Auge – l’atleta classe 1977 si è imposto al jump off, replicando sia nel primo sia nel secondo round un doppio percorso netto, col crono decisivo di 39.52.

Un tempo che gli ha consentito di precedere, sul podio, il fortissimo l’olandese Maikel van der Vleuten (bronzo nell’individuale a Parigi 2024), secondo avendo coperto il percorso in 41.49 e montante Beauville Z N.O.P., e la sorpresa britannica rappresentata da Tim Gredley, terzo in 44.70 in sella a Imperial Hbf.

In casa Italia, pessime notizie. Piergiorgio Bucci, arrivato in terra elvetica per andare a caccia di punti per la classifica generale, non è andato oltre un ritiro insieme al suo Hantano.

In classifica generale, a comandare la graduatoria è il francese Kevin Staut con 70 punti. Piergiorgio Bucci si trova in 26esima piazza a 20 punti, il limite per entrare nelle Finals di fine stagione è rappresentato al momento dai 29 punti del brasiliano Marlon Modolo Zanotelli.

Prossima tappa in programma della FEI Jumping World Cup 2024-2025 a Lipsia: sul campo di gara tedesco, binomi in concorso domenica 19 gennaio.