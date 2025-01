Grand Prix d’Amerique 2025: i cavalli italiani in gara. Ampia Mede SM e Dimitri Ferm dovrebbero essere ai nastri di partenza

L’elenco definitivo dei 18 partenti verrà rilasciato, come ogni anno, soltanto il giovedì antecedente la gara a mezzogiorno: non c’è ancora l’ufficialità, dato che al momento la lista dei possibili partenti include 23 nomi, ma è quasi tutto pronto per il Grand Prix d’Amerique 2025, che si correrà domenica 26 gennaio alle ore 16.20.

Ai nomi dei 15 qualificati, al netto di eventuali forfait, si aggiungeranno quelli dei 3 aventi diritto alla partecipazione in base ai premi in denaro vinti in carriera: sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), si assegnerà il titolo più prestigioso del trotto mondiale.

Saranno dunque i migliori 18 cavalli del Gruppo 1 Internazionale a darsi battaglia per il premio di 450mila euro destinato al vincitore (1 milione di euro il montepremi complessivo): stiamo parlando della gara di trotto per antonomasia che, come da tradizione, si corre nell’ultima domenica del mese di gennaio di ogni anno.

Si tratta dell’edizione numero 104, dato che la prima manifestazione risale al 1920, ma nel 1940 e nel 1941 la gara fu cancellata per la Seconda Guerra Mondiale: dovrebbero essere due i cavali italiani in gara, ovvero Dimitri Ferm ed Ampia Mede SM.

Ampia Mede SM è una femmina baio di 9 anni, figlia di Ganymede e Polimpia Slide SM: nel 2023 fu seconda, mentre lo scorso anno chiuse al settimo posto. Dimitri Ferm è un maschio baio di 7 anni, figlio di Nad Al Sheba e Tracy Chapman: inserito tra gli outsider, ha poche chance di vittoria o piazzamento.

Il campo partenti definitivo dovrebbe essere composto da 14 cavalli transalpini, 2 svedesi e 2 italiani: tra i padroni di casa ci sono il favorito numero uno, Idao De Tillard, maschio di 7 anni, e campione in carica, ed Hooker Berry, maschio di 8 anni, vincitore nel 2023.