LIVE Scandicci-Stoccarda, Champions League volley femminile in DIRETTA: match per avvicinare la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, benvenuti e benvenute alla diretta live testuale di Savino del Bene Scandicci- Allianza MTV Stoccarda, quarto impegno del girone E della CEV Champions League di volley femminile. Si parte alle 19.00!

Le toscane vivono un momento di grande forma e sono imbattute da più di un mese (3-0 vs Conegliano l’ultima caduta di Scandicci). Savino del Bene Scandicci protagonista di un percorso immacolato in Champions League, sinora: in testa a punteggio pieno, senza cedere alle avversarie neanche un set. Vietato sottovalutare Stoccarda, seconda forza della massima serie tedesca, reduce da 4 successi consecutivi e tornata in corsa in Europa dopo la vittoria in Romania nell’ultima tornata di Champions, 1-3 contro il Voluntari.

Le ragazze di Gaspari, reduci dalla vittoria in cinque set di domenica, nel big match contro Milano, inseguono la decima sinfonia consecutiva: una vittoria che metterebbe una seria ipoteca sul passaggio al prossimo turno in Champions League.

OA Sport vi offre la diretta live testuale di Savino del Bene Scandicci– Allianz MTV Stoccarda, gara valevole per il quarto turno della Champions League femminile di volley, gruppo E. Semaforo verde alle 19.00, al Palazzo Wanny di Firenze.