LIVE Milano-Calcit, Champions League volley femminile in DIRETTA: partita da non sbagliare con le slovene

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano-Calcit, incontro della quarta giornata della Champions League di volley femminile 2024/2025. Partita da non sbagliare per la Vero Volley Milano: la squadra lombarda è impegnata all’Opiquad Arena in una sfida cruciale per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Milano ha chiuso il girone d’andata di questa Champions League in seconda posizione con 6 punti. Per la squadra di Stefano Lavarini prova a mettersi alle spalle la brutta sconfitta di Istanbul contro il Vakifbank (25-19, 25-18, 25-17). Quest’oggi le lombarde cercano una vittoria convincente contro le campionesse slovene per ipotecare l’accesso agli ottavi e ritrovare fiducia in vista dei prossimi impegni.

La squadra allenata da Bruno Najdic al momento occupa il primo posizione nel campionato sloveno, ex aequo con il Nova KBM Branik, e l’ultimo posto nel girone di Champions League. Dopo aver strappato un set al Vakifbank le slovene si sono arrese nettamente sia a Milano (25-8, 25-14, 25-17) che al Porto (25-20, 25-18, 25-18).

La sfida tra Vero Volley Milano e Calcit Kamnik inizierà alle 19.00 all’Opiquad Arena di Monza. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Milano-Calcit con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere neanche un istante. Buon divertimento!