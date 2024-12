LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: penultima partita a Singapore, sul 6-6 ci sarà un altro scossone?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno ancora a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju. Con la vittoria di due giorni fa del cinese si è tornati in parità: 6-6.

Chi si aspettava un crollo, lunedì, da parte del Campione del Mondo in carica è stato clamorosamente smentito da una delle migliori partite giocate da Ding nell’ultimo anno, e forse nella carriera. Una giornata che, a prescindere da come finirà il match, difficilmente dimenticherà, avendo dominato la situazione dall’inizio alla fine con tanto di finezza per chiudere la questione.

Dal canto suo, Gukesh ha di che recriminare. Criticato anche da Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura per esser stato conservativo in apertura, soprattutto considerando che dall’altra parte era quasi ovvio che si sarebbe vista l’Inglese. Resta da scoprire se lui e il suo secondo, il polacco Grzegorz Gajewski, avranno nuove idee in mente. E Gajewski, con anni di profondo studio delle aperture e il ricordo dello stesso ruolo ricoperto 10 anni fa per Vishy Anand, delle armi può sicuramente offrire.

A questo punto si creano le premesse anche per tanta storia all’interno dei match mondiali in generale. Quattro volte, questa compresa, il match mondiale è stato giocato sulla distanza delle 14 partite. Una volta (Carlsen-Nepomniachtchi 2021) neanche si è arrivati alla 13a, nelle altre due tolto quest’anno (2004 PCA e 2023) il confronto era ancora vivo. Nei casi in specie, nel 2004, ancora da separato PCA prima della riunificazione, Peter Leko era avanti 6,5-5,5, ma perse la 14a e al tempo non c’erano gli spareggi: il 7-7 consentì a Vladimir Kramnik di restare campione. Nel 2023, com’è noto, si è arrivati agli spareggi con Ding che si autoinchiodò la Torre per battere Nepomniachtchi alla quarta di spareggio.

La tredicesima partita del match tra Ding Liren e Gukesh inizierà alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!