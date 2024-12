Sport in tv oggi (domenica 29 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 29 dicembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con Italia-Svizzera, valida per la terza giornata della United Cup, il ciclocross con la Coppa del Mondo, gli sport invernali con lo sci alpino, il salto con gli sci, lo speed skating e lo sci di fondo, e tanto altro ancora.

Dopo la vittoria per 2-1 della Svizzera sulla Francia, nel secondo tie del Gruppo D della United Cup 2025 di tennis scenderà in campo l’Italia, che dopo aver osservato il turno di riposo in apertura, affronterà quest’oggi, non prima delle ore 07.30 italiane, proprio la compagine elvetica.

Saranno 6 le azzurre al via dello slalom femminile che a Semmering, in Austria, chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle ore 10.30 e saranno 63 le atlete in gara, con 19 Paesi rappresentati, mentre la seconda run avrà inizio alle ore 13.30.

Saranno invece nove gli azzurri in gara tra i 61 atleti al via in rappresentanza di 14 Paesi, che prenderanno parte al superG maschile valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, in programma a Bormio, in Italia. Lo start della gara avverrà alle ore 11.30.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 29 dicembre

00.30 Tennis, United Cup: Cechia-Norvegia – SuperTennis HD, SuperTenniX

03.00 Tennis, United Cup: Germania-Brasile – SuperTenniX, dalle 04.00 SuperTennis HD

Non prima delle 07.30 Tennis, United Cup: Italia-Svizzera – SuperTennis HD, SuperTenniX

09.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Besançon: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Speed skating, Campionati Italiani: mass start maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

Non prima delle 10.00 Tennis, United Cup: Stati Uniti-Canada – SuperTenniX, dalle 13.00 SuperTennis HD

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering: slalom femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Besançon: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Bormio: superG maschile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.00 Basket, Serie A: Trapani-Reggio Emilia – DAZN

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Besançon: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo/Tour de Ski Dobbiamo: 15 km mass start tc femminile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Udinese-Torino – DAZN, DAZN 1

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering: slalom femminile, 2a manche – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Besançon: donne élite – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, differita 21.00 Rai Sport HD, Rai Play

14.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo/Tour de Ski Dobbiamo: 15 km mass start tc maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Napoli-Venezia – DAZN, DAZN 1

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Besançon: uomini élite – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, differita 22.10 Rai Sport HD, Rai Play

15.45 Basket, Serie A2: Pesaro-Fortitudo Bologna – Rai 2 HD, Rai Play

16.00 Volley, Coppa Italia: Trento-Cisterna – VBTV

16.00 Volley femminile, Coppa Italia: Scandicci-Bergamo – VBTV

16.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo/Tournée dei 4 Trampolini Oberstdorf: LH HS137 maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.45 Basket, Serie A: Tortona-Trento – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

17.00 Volley femminile, Coppa Italia: Milano-Chieri – VBTV

17.00 Basket femminile, Coppa Italia: Campobasso-Brixia – flima.tv

17.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Scafati – DAZN

17.30 Basket, Serie A: Treviso-Milano – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Fiorentina – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Volley, Coppa Italia: Civitanova-Milano – VBTV

18.00 Volley femminile, Coppa Italia: Novara-Busto Arsizio – VBTV

18.00 Basket femminile, Coppa Italia: Sesto San Giovanni-Faenza – flima.tv

18.15 Basket, Serie A: Trieste-Venezia – DAZN, DMAX, discovery+

18.30 Volley, Coppa Italia: Verona-Piacenza – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

19.30 Basket, Serie A: Brescia-Pistoia – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Roma – DAZN, DAZN 1

