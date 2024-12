LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Stricker, Italia-Svizzera United Cup in DIRETTA: doppio misto decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del doppio misto di Italia-Svizzera, incontro del gruppo D di United Cup, tra Sara Errani/Andrea Vavassori e Belinda Bencic/Dominic Stricker. Match che potrebbe risultare decisivo non solo ai fini della sfida tra azzurri ed elvetici, ma anche in vista dell’obiettivo qualificazione ai quarti.

Italia che schiera una coppia rodata, capace di aggiudicarsi gli scorsi US Open. Errani e Vavassori hanno dichiarato di partecipare in coppia a tutti gli Slam del 2025, con la sinergia tra i due che va via via crescendo. Entrambi sono dei professori della specialità, ma non dovranno sottovalutare la potenza dei rivali elvetici.

Stricker e Bencic infatti fanno del servizio e dei colpi da fondo le loro principali armi. Gli svizzeri hanno esordito superando per 2-0 il duo transalpino composto da Lechemia e Roger-Vasselin nel primo incontro ufficiale disputato in assoluto in coppia. Un eventuale match decisivo sull’1 pari non avrebbe un esito scontato.

La sfida di doppio misto tra Sara Errani/Andrea Vavassori e gli svizzeri Belinda Bencic/Dominic Stricker, sarà il terzo match dalle 7.30 dopo Cobolli-Stricker e Paolini-Bencic. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scirtta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!