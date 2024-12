LIVE Cobolli-Stricker, Italia-Svizzera United Cup in DIRETTA: sfida aperta ad ogni scenario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Dominik Stricker, prima partita del tie tra Italia e Svizzera della United Cup 2025. Sarà Flavio Cobolli ad inaugurare la stagione tennistica italiana: il romano esordirà contro un giovane svizzero, in una sfida aperta ad ogni scenario.

Cobolli è reduce dalla migliore stagione della propria giovane carriera. L’azzurro ha chiuso il 2024 al trentaduesimo posto del ranking mondiale. I tanti risultati ottenuti però non sono bastati al romano per garantirsi un posto ai Giochi Olimpici e alle Finals di Coppa Davis. Queste prime settimane saranno estremamente importanti per Cobolli: l’azzurro ha bisogno di ottenere subito dei punti per essere tra le teste di serie agli Australian Open.

L’avversario odierno è il giovane svizzero Dominik Stricker. Il ventiduenne elvetico inizia la propria stagione dalla posizione numero 300 del ranking ATP. Il suo talento non è in discussione, ma la classifica rispecchia la grande incostanza dovuta anche a tanti acciacchi fisici. Stricker ha già esordito in questa competizione la scorsa notte venendo sconfitto in due set da Ugo Humbert per 6-3, 7-5.

La sfida tra Cobolli e Stricker aprirà il confronto tra Italia e Svizzera della United Cup alle 7.30 italiane. La partita è la seconda di giornata a Sydney dopo Cechia-Norvegia. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Stricker con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!