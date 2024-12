LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2024 in DIRETTA: sarà dominio austriaco? Insam cerca il “colpaccio”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2024/2025 in programma a Oberstdorf, in Germania. Ha inizio dunque quest’oggi la 73esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Come sempre nelle ultime edizioni si la prima serie sarà disputata con la formula del KO System (scontri diretti), con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti. La seconda serie si disputerà come sempre con i salti degli atleti dal 30mo al miglior classificato della prima serie.

Se ci si basasse esclusivamente sui risultati ottenuti nella prima parte della stagione invernale, il nome da segnare come favorito numero uno sarebbe indiscutibilmente quello di Pius Paschke, detentore del pettorale giallo e vincitore di ben 4 delle prime 8 competizioni. Attorno al suo nome aleggiava fino a ieri un certo scetticismo, legato alla sua nota tendenza a perdere competitività proprio in occasione della Tournée, ma il salto di qualificazione ha fugato alcuni dubbi. Tra la fine di novembre e le gare pre-natalizie, Paschke ha dimostrato di essere il più solido e consistente tecnicamente, ma molto dipenderà da quanto riuscirà a mantenere questo “stato di grazia”. Le gare di Engelberg avevano fatto suonare un campanello d’allarme per un evidente calo di rendimento ma ieri si è rivisto un buon Paschke che oggi se la può giocare davanti al pubblico di casa.

I favoriti, però, inutile girarci attorno, sono gli atleti austriaci che ieri hanno letteralmente dominato la qualificazione con cinque saltatori nelle prime cinque posizioni a mettere pressione al resto del mondo. Daniel Tschofenig ha impressionato e con lui Stefan Kraft e Michael Hayboeck rispettivamente primo secondo e terzo. Attenzione anche a Jan Hoerl e Maximilian Ortler che completano lo squadrone austriaco e ieri si sono piazzati quarto e quinto. La Germania potrebbe contare su Andreas Wellinger come valida alternativa a Paschke. La Norvegia, invece, si affida a Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal, Halvor Egner Granerud e Marius Lindvik.

Per le prime posizioni potrebbe essere in gioco anche un campione come Ryoyu Kobayashi, che potrebbe sfruttare il netto miglioramento nei materiali palesato ieri dalla squadra giapponese, o un talento straordinario come lo sloveno Anze Lanisek, capaci di incarnare l’essenza più pura del salto con gli sci. La breve durata della Tournée, poi, è terreno fertile per colpi di scena. Bastano 10 giorni di forma eccezionale per cambiare il corso di una carriera, proprio come sta accadendo a Paschke nell’ultimo mese. E se parliamo di sogni, impossibile non menzionare Gregor Deschwanden: l’atleta svizzero, con la sua solidità, potrebbe regalare un’altra storia straordinaria da raccontare. Da segnalare che ai nastri di partenza dell’appuntamento mancheranno tre nomi significativi: su tutti, quello di Kamil Stoch. Il trentasettenne polacco, tre volte vincitore dell’appuntamento (2017, 2018 con tanto di Grande Slam e 2021), si sarebbe chiamato fuori di propria volontà. Assenza pesante anche quella del veterano austriaco Manuel Fettner e del tedesco Markus Eisenbichler, principale rivale di Ryoyu Kobayashi per la vittoria dell’edizione 2018-2019.

L’Italia del salto con gli sci approccia la Tournée dei 4 trampolini con un bilancio oggettivamente deficitario rispetto all’inverno scorso. Se nel 2023-2024, tra l’inizio della stagione e la tappa di Engelberg, erano stati raccolti sette piazzamenti in zona punti, di cui uno nei primi venti, nel corrente 2024-2025 il rapporto parla di una classifica ancora ferma al palo. Assente Giovanni Bresadola, l’Italia si affida ad Alex Insam, che ieri ha strappato la qualificazione per la gara di oggi dove affronterà nel KO System, il forte norvegese Forfang, mentre Francesco Cecon non è riuscito a superare il taglio. Andrea Campregher si aggregherà alla squadra per gli appuntamenti austriaci di Innsbruck e Bischofschofen.

Si inizia alle 16.30.