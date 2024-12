LIVE Sci alpino, SuperG Bormio 2024 in DIRETTA: tutti contro Odermatt, occhio a Casse e Franzoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Bormio, evento della Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Secondo appuntamento sulla mitica ‘Stelvio’ dopo la discesa: nella giornata di ieri ha vinto a sorpresa Alexis Monney davanti al connazionale Franjo Von Allmen.

La Svizzera è la nazionale favorita anche nel SuperG odierno. La spedizione elvetica sarà guidata dal fuoriclasse Marco Odermatt, leader della classifica generale e quella di specialità. Odermatt è reduce dal quinto posto in discesa al termine di una gara complicata con diversi errori. Proveranno a salire sul podio anche i due canadesi James Crawford e Cameron Alexander, terzo in discesa. Cerca il riscatto Vincent Kriechmayr che ha iniziato male la propria stagione.

In casa Italia occhi puntati su Mattia Casse, reduce dalla vittoria in SuperG in Val Gardena. L’azzurro ha confermato il grande periodo di forma chiudendo al quarto posto la discesa di ieri in cui ha sciato alla grande ma ha pagato un errore nella fase centrale. Cercherà il riscatto Dominik Paris dopo una gara complicatissima sulle proprie nevi. Grandi aspettative per la prova di Giovanni Franzoni che si adatta bene a questa pista e che in SuperG ha ottenuto il quarto posto a Beaver Creek.

Il SuperG di Bormio avrà inizio alle 11.30 con la partenza di Gino Caviezel, pettorale numero 1.