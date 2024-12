LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Besançon 2024 in DIRETTA: sarà l’ennesimo assolo di Van der Poel?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Besançon della Coppa del Mondo di ciclocross. Il massimo circuito internazionale torna in Francia due anni dopo l’ultima apparizione per l’ottavo appuntamento di questa stagione, il settimo effettivo considerando l’allunamento della tappa di Oristano.

Nella gara odierna c’è un unico grande favorito: Mathieu Van der Poel. L’olandese ha dominato l’ultima settimana in cui ha trionfato in entrambe le gare di Coppa del Mondo. Nelle due tappe in Belgio il neerlandese ha dimostrato la grande condizione di forma costringendo gli avversari a gareggiare per il secondo posto. Quest’oggi non ci sarà il duello con Wout Van Aert.

Il principale avversario di Van der Poel è Michael Vanthorenhout. Il belga è saldamente in testa alla classifica generale grazie a due vittorie (Dublino e Namur) ed il secondo posto a Gavere, di tre giorni fa. Saranno 7 gli atleti italiani in gara quest’oggi in Francia: Gioele Bertolini, Federico Ceolin, Cristian Calligaro, Simone Zecchini, Samuele Gilioli, Marco Marzani e Gabriele Spadoni.

La gara maschile della tappa di Besançon inizierà alle 15.10. Gli atleti ai nastri di partenza sono 67. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!