LIVE Tour de Ski, Mass start 15 km Dobbiaco 2024 in DIRETTA: l’Italia cerca risposte

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due mass start 15 km a tecnica classica in programma a Dobbiaco (Italia) valide per il Tour de Ski 2024-2025. Si chiude quest’oggi il primo weekend di gara per ciò che riguarda la “corsa a tappe” dello sci di fondo, posta a cavallo tra dicembre e gennaio, giunta alla 19ma edizione. Dopo la sprint a tecnica libera, la località altoatesina si prepara a vivere le due prove con partenza in linea, primo vero banco di prova per i candidati alla vittoria finale.

Inizieranno le donne. Jessie Diggins si è immediatamente portata avanti con la vittoria nella sprint e vorrà mantenere la leadership della classifica del Tour de Ski. Non sarà semplice il compito a cui è attesa la statunitense, non una delle favorite quest’oggi. Tantissima la curiosità per ammirare Therese Johaug, una delle protagoniste annunciate insieme alla finnica Kerttu Niskanen, alla connazionale Astrid Oeyre Slind e alla tedesca Victoria Carl. L’Italia attende Caterina Ganz e Anna Comarella.

In campo maschile sarà Norvegia contro tutti. Johannes Klaebo è al comando del Tour de Ski, ma il team Norge può disporre di una pattuglia ricca di elementi: Simen Krueger, Martin Nyenget, Harald Amundsen, Jan Jenssen ed Erik Valnes possono tranquillamente giocarsi il podio. Da tenere d’occhio anche il francese Hugo Lapalus e lo svedese William Poromaa. La squadra italiana cercherà di affidarsi all’inossidabile Federico Pellegrino, capitano di una formazione che ieri si è ben comportata nella sprint.

La prova femminile avrà inizio alle 12.30, mentre gli uomini partiranno alle 14.45.