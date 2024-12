LIVE Milano-Chieri, Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: iniziano i quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Chieri, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2024-2025 di volley femminile. Inizia la fase finale della competizione nazionale con le sfide programmate per il primo turno, il quale vede all’opera le otto migliori classificate della Serie A1 al termine del girone d’andata. All’Opiquad Arena di Monza andrà in scena l’incontro più equilibrato di giornata tra le padroni di casa e le piemontesi, quarte e quinte al termine della prima metà della stagione regolare di campionato.

Milano ha ottenuto una vittoria importante domenica scorsa a Roma. La formazione di coach Stefano Lavarini è riuscita a portarsi i tre punti dalla trasferta capitolina, primo impegno delle meneghine dopo l’esperienza nel Mondiale per Club, concluso in terza posizione. La Coppa Italia è un obiettivo importante per la Vero Volley – mai capace di alzare il trofeo nella sua storia – reduce da due finali perse nelle ultime due edizioni del torneo.

Chieri, al contrario, deve riscattare la sconfitta netta rimediata sul campo di Novara nell’ultima giornata di campionato. Le piemontesi stanno disputando una buona stagione, ma per effettuare un ulteriore salto di qualità servirebbe mietere qualche vittima eccellente in più. Quest’oggi le ragazze di Giulio Bregoli cercheranno in tutti i modi di strappare una piccola impresa per entrare tra le migliori quattro della competizione.

il cui via è programmato per le ore 17.00.