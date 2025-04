F1, Fred Vasseur: “Svilupperemo la macchina per Hamilton, ma anche lui deve fare un passo avanti”

La Ferrari sta vivendo un avvio di stagione molto deludente, in cui è ancora a secco di podi dopo tre Gran Premi. Se si esclude l’estemporanea prima posizione di Lewis Hamilton nella Sprint Qualifying e nella Sprint di Shanghai, la Scuderia di Maranello è sempre stata inferiore a McLaren e ad almeno una tra Mercedes e Red Bull, restando dunque fuori dalla top3 la domenica.

Una delle problematiche da risolvere nelle prossime settimane è legata sicuramente alle difficoltà di Hamilton soprattutto in qualifica nel confronto diretto con il compagno di squadra Charles Leclerc. “Non si possono sostituire 12 anni di collaborazione con la Mercedes in due settimane o in due gare. Sicuramente dobbiamo migliorare, ma credo che questo valga per tutti nel paddock“, ha dichiarato Frederic Vasseur (fonte: PlanetF1.com).

“Il DNA del nostro sport è cercare di fare un lavoro migliore e penso che sia positivo avere Lewis con questa mentalità: ‘Ok, devo migliorare anche me stesso e adattarmi alla macchina’. Lavoreremo sulla vettura e la svilupperemo per Lewis, ma anche lui deve fare un passo avanti. Penso che il rapporto tra noi sia positivo e molto costruttivo“, spiega il team principal della Rossa dopo il weekend di Sakhir ed in vista del prossimo appuntamento in Arabia Saudita.