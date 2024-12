Ordine d’arrivo F1, GP Qatar 2024: Verstappen precede Leclerc, Norris solo 10°!

Andato in archivio il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Luci artificiali sul tracciato di Lusail per questa gara che riservava non poche insidie. La disputa della prova in sessione notturna, con temperature di poco sopra i 20°C rappresentava una sfida per i piloti e le scuderie. La gestione delle gomme, infatti, è stata tra gli aspetti focali.

Su un asfalto “freddo” la problematica del graining si è sostanzialmente accentuata ed è stato un aspetto che ha pesato non poco sullo sviluppo del GP, in un contesto sostanzialmente equilibrato, parlando dei primi quattro team del campionato, ovvero McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes. La scuderia di Woking partiva con le intenzioni di far calare il sipario sul Mondiale costruttori.

Le 30 lunghezze di margine rispetto alla Rossa portavano a essere ottimisti, per di più su una pista che non aveva dato grande confidenza al Cavallino Rampante nel corso del time-attack. La Ferrari, dal canto suo, sperava di sfruttare a proprio vantaggio la “gentilezza” sugli pneumatici, tratto caratteristico della SF-24, ma provare dei sorpassi in pista appariva assai complicato.

La vittoria è andata all’olandese Max Verstappen (Red Bull) a precedere il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e l’australiano Oscar Piastri (McLaren). In top-5 troviamo il britannico George Russell (Mercedes) e il sorprendente francese Pierre Gasly (Alpine). Sesta la Rossa di Carlos Sainz e decimo Lando Norris (McLaren).

RISULTATI E CLASSIFICA GP QATAR F1 2024

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader

2 Charles Leclerc Ferrari +6.031

3 Oscar Piastri McLaren +6.819

4 George Russell Mercedes +14.104 *5 secondi di penalità

5 Pierre Gasly Alpine +16.782

6 Carlos Sainz Ferrari +17.476

7 Fernando Alonso Aston Martin +19.867

8 Zhou Guanyu Kick Sauber +25.360

9 Kevin Magnussen Haas F1 Team +32.177

10 Lando Norris McLaren +35.762

11 Valtteri Bottas Kick Sauber +50.243

12 Lewis Hamilton Mercedes +56.122

13 Yuki Tsunoda RB +61.074

14 Liam Lawson RB +62.571

15 Alexander Albon Williams 1 L1

RITIRATI

Nico HulkenbergHaas F1 Team – –

Sergio Perez Red Bull Racing – –

Lance StrollAston Martin – –

Franco ColapintoWilliams

Esteban OconAlpine