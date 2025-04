F1, Oscar Piastri: “La vittoria in Bahrain mi dà grande fiducia verso il weekend di Gedda”

+58 su Mercedes, +80 su Red Bull e +94 su Ferrari. La McLaren sta già infliggendo dei distacchi abissali al resto della concorrenza nel Mondiale costruttori dopo sole quattro gare, grazie ad un netto vantaggio prestazionale che consente a Oscar Piastri e Lando Norris di macinare quasi sempre punti pesanti. Discorso diverso per il campionato piloti, in cui i due papaya non hanno ancora fatto il vuoto soprattutto su Max Verstappen e George Russell.

“Sono davvero soddisfatto della vittoria ottenuta in Bahrain, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Questo mi dà grande fiducia in vista del prossimo fine settimana. Gedda è un circuito che mi piace molto e al quale sono legato da ottimi ricordi delle passate edizioni. Sono determinato a scendere in pista con il massimo impegno e a dare il meglio in Arabia Saudita“, le parole di Piastri in vista del prossimo weekend di gara a Gedda.

“Non vedo l’ora di tornare a Gedda. È un circuito estremamente rapido e tecnico, e con la velocità che abbiamo mostrato finora, l’obiettivo è chiudere al meglio questa serie di tre gare consecutive. Sono davvero orgoglioso di come abbiamo iniziato la stagione. Abbiamo celebrato i risultati ottenuti, ma ci siamo anche confrontati come squadra per analizzare i dati e prepararci al meglio per la prossima sfida. Mi sento in forma e carico, pronto a tornare in pista e a dare il massimo questo weekend“, il commento di Norris sempre al sito ufficiale del team di Woking.